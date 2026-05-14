Il tribunale Usa blocca le sanzioni contro Francesca Albanese: cosa cambia ora per la relatrice ONU sulla Palestina

Per la prima volta un giudice federale americano mette nero su bianco che le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump contro Francesca Albanese rischiano di violare la libertà di espressione garantita dal Primo Emendamento della Costituzione statunitense. Non è ancora la sentenza definitiva, ma la decisione del tribunale distrettuale di Washington rappresenta già una battuta d'arresto pesante per la linea adottata dalla Casa Bianca contro una delle voci più critiche e autorevoli nei confronti del genocidio a Gaza e delle politiche del governo di Benjamin Netanyahu.

Il giudice federale Richard Leon ha sospeso temporaneamente le misure restrittive varate nel 2025, ritenendo che le sanzioni colpiscano direttamente le opinioni e le dichiarazioni pubbliche della relatrice ONU più che reali questioni di sicurezza nazionale. In altre parole, secondo il tribunale, il governo americano avrebbe usato uno strumento pensato per la pressione internazionale come leva politica contro una posizione sgradita.

Perché Francesca Albanese era stata sanzionata dagli USA

Le misure restrittive contro Francesca Albanese sono maturate al culmine di mesi di crescenti tensioni tra Washington, Israele e il mandato della Relatrice speciale delle Nazioni Unite. All'origine dello scontro vi è l'attività documentale e istituzionale della giurista che, nei suoi rapporti ufficiali, ha denunciato crimini di guerra e atti di genocidio nella Striscia di Gaza, sollecitando l'intervento della Corte Penale Internazionale (CPI) anche nei confronti dei vertici del governo israeliano. In risposta a queste posizioni, l'amministrazione Trump ha deciso di includere Albanese nel perimetro dell'Ordine Esecutivo 14203. Si tratta dello strumento giuridico con cui gli Stati Uniti hanno autorizzato sanzioni contro chiunque sostenga o favorisca le indagini della CPI rivolte a cittadini americani o a esponenti di Paesi alleati, con un riferimento esplicito a Israele. L'inserimento in questa "lista nera" ha prodotto effetti immediati e devastanti nella sfera privata e professionale della Relatrice. Le restrizioni non si sono esaurite in una condanna simbolica, ma sono sfociate in un isolamento finanziario pressoché totale. Sebbene il provvedimento sia stato emanato dalle autorità di Washington, la centralità del dollaro e del sistema bancario statunitense ha prodotto un blocco di riflesso su scala globale: la chiusura o il congelamento dei conti correnti, l'impossibilità di gestire la propria abitazione nella capitale federale e una serie di paralizzanti ostacoli logistici. Di fatto, l'amministrazione ha utilizzato un dispositivo nato per la protezione della sovranità nazionale come un mezzo di pressione diretta per colpire l'agibilità di un alto funzionario internazionale.

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Il punto centrale della decisione: "non si può punire un'opinione"

Il nucleo centrale del provvedimento firmato dal giudice Richard Leon risiede in un principio che scuote le fondamenta dell'azione amministrativa statunitense: l'idea che il potere esecutivo non possa trasformare le sanzioni economiche in una forma di censura punitiva. Il tribunale ha messo cioè in luce una distinzione fondamentale tra "azioni materiali" e "contenuto politico", rilevando come le misure restrittive contro Albanese non fossero dettate da condotte pericolose o minacce alla sicurezza nazionale, quanto piuttosto dalla natura urticante delle sue tesi giuridiche e politiche. Leon osserva infatti una palese asimmetria nel trattamento riservato alla Relatrice: se le sue analisi fossero state favorevoli alla linea diplomatica di Washington o avessero osteggiato l'attivismo della Corte Penale Internazionale, il dispositivo sanzionatorio non sarebbe mai scattato. Questa constatazione permette al tribunale di qualificare il provvedimento come un tentativo di "punire e reprimere espressioni sgradite". In altri termini, la decisione introduce un limite invalicabile all'uso discrezionale degli ordini esecutivi: il governo americano non può utilizzare la propria potenza finanziaria per soffocare il diritto di critica. Affermare che "non si può punire un'opinione" significa stabilire che la libertà di espressione garantita dal Primo Emendamento prevale sugli interessi geopolitici del momento. Questa interpretazione sottrae il dibattito pubblico internazionale alla minaccia della ritorsione economica, impedendo che lo strumento della sanzione (nato per colpire terroristi o regimi dittatoriali) venga impropriamente convertito in un'arma di pressione interna contro chi critica la politica estera degli Stati Uniti o dei loro alleati.

Cosa cambia ora per Francesca Albanese dopo la sospensione delle sanzioni

Ma in concreto cosa cambia? La sospensione delle sanzioni non è un semplice atto burocratico, ma una sentenza che incide su tre livelli fondamentali: l'agibilità personale della relatrice, la protezione dei diritti costituzionali per i non cittadini e il limite al potere della Casa Bianca di usare la pressione economica come arma di censura.

Il ripristino dell'agibilità umana e diplomatica

Sul piano immediato, il congelamento delle sanzioni interrompe quello che era diventato un vero e proprio "esilio finanziario e logistico" all'interno degli stessi Stati Uniti. Le sanzioni imposte nel 2025 avevano infatti trasformato la vita quotidiana di Albanese in un percorso a ostacoli: conti bancari bloccati, impossibilità di processare pagamenti per beni di prima necessità e, soprattutto, l'impossibilità legale di godere della propria abitazione a Washington. Con questa decisione, la relatrice recupera la piena agibilità istituzionale. Può tornare cioè a muoversi liberamente negli Stati Uniti, a interloquire con le istituzioni e a utilizzare le risorse necessarie per il suo mandato ONU senza il timore che ogni transazione finanziaria venga bloccata dal Dipartimento del Tesoro. Viene meno, almeno per ora, l'effetto di "morte civile" economica che le sanzioni americane solitamente infliggono ai bersagli internazionali.

Il "Ponte Giuridico": la Costituzione oltre il passaporto

Forse il cambiamento più rivoluzionario riguarda lo status legale dei funzionari internazionali negli USA. Il giudice Leon ha stabilito un precedente pesantissimo: il Primo Emendamento non si ferma alla cittadinanza. Riconoscendo che Albanese ha "legami sostanziali" con il Paese (la proprietà di una casa e una figlia cittadina americana), il tribunale ha sancito che chi vive e lavora stabilmente negli Stati Uniti entra nel raggio di protezione della Costituzione, indipendentemente dal passaporto che esibisce alla frontiera. Questo cambia radicalmente la difesa dei diritti umani negli Usa. In futuro, altri diplomatici, accademici o attivisti stranieri che operano sul suolo statunitense avranno una base legale solida per contestare ordini esecutivi arbitrari. Se il governo decidesse di sanzionare un altro funzionario internazionale per le sue critiche alla politica estera USA, non potrà più farlo contando sull'impunità legale: dovrà dimostrare che quel soggetto non ha "legami sostanziali" o che la sanzione non è una punizione per le sue idee.

Un freno alla "Dottrina delle Sanzioni" come arma di censura

Infine, la decisione mette in discussione l'uso politico degli Ordini Esecutivi. Fino a oggi, le amministrazioni statunitensi avevano goduto di una discrezionalità quasi assoluta nell'inserire individui nelle liste nere (come la lista SDN della OFAC), giustificando tali scelte con vaghe ragioni di "sicurezza nazionale". Il giudice Leon ha squarciato questo velo, mettendo nero su bianco che la sicurezza nazionale non può essere un pretesto per reprimere espressioni sgradite. Se la sanzione colpisce qualcuno solo perché dice cose che alla Casa Bianca non piacciono, quella sanzione è illegittima. Questo crea un limite invalicabile per il potere esecutivo: d'ora in avanti, ogni sanzione basata su attività di "advocacy" o su rapporti ufficiali ONU sarà soggetta a un controllo giudiziario molto più severo. Il rischio per il governo è che lo strumento della sanzione perda la sua aura di insindacabilità, diventando un atto amministrativo impugnabile davanti a un giudice federale ogni volta che sfiora il diritto di critica.