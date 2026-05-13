Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli in Friuli, indagini su movimenti bancari: ricerche anche all’estero

Continuano le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli di 14 e 16 anni, partiti da Piacenza e scomparsi poi in Friuli più di 3 settimane fa insieme ai 4 cani di famiglia. Gli investigatori continuano a lavorare e riferiscono di star cercando “persone vive”. Controlli sui movimenti del conto bancario della 49enne e ricerche all’estero.

Sonia Bottacchiari e i due figli adolescenti

Continuano le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli di 14 e 16 anni scomparsi ormai da più di 3 settimane a Piacenza. L'automobile sulla quale viaggiava la famiglia è stata ritrovata a Tarcento, in Friuli Venezia Giulia. La 49enne si è allontanata con i due minori e i 4 cani di famiglia raccontando all'ex marito, Yuri Groppi, di voler portare i ragazzi in campeggio. L'ultimo contatto telefonico dal cellulare della ragazzina è arrivato il 21 aprile, ma da allora gli smartphone della famiglia sono rimasti spenti. A casa del nonno dei due ragazzi sono state trovate alcune lettere di Bottacchiari delle quali è sconosciuto il contenuto: da quello che emerge, però, si tratterebbe di missive dal contenuto molto forte di profonda sofferenza.

Scomparsa Sonia Bottacchiari con i figli, si cercano "persone vive"

Chi indaga, come apprende Fanpage.it, sta cercando "persone vive" e ha allontanato l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Dello stesso avviso è anche Federica Obizzi di Penelope Fvg, che segue i familiari della 49enne. Le ricerche non si sono mai interrotte e seguono diverse piste: la prima è quella relativa ad alcuni avvistamenti segnalati da alcuni escursionisti, anche se le ricerche non hanno dato l'esito sperato, mentre la seconda è quella di un allontanamento verso l'estero, forse a bordo della macchina di qualcuno.

Indagini sui conti bancari e ricerche all'estero: le ipotesi degli inquirenti

I conti bancari di Bottacchiari non hanno purtroppo restituito tracce. La 49enne si è licenziata prima di partire con i figli sull'automobile carica di tende da campeggio, ma non aveva avvertito i familiari della sua decisione. La speranza, dopo 3 settimane, era che i conti restituissero informazioni sugli spostamenti della famiglia: l'uso delle carte bancomat, magari per acquistare cibo, potrebbe infatti aiutare a ricostruire dove si trovi la donna.

L'ipotesi più accreditata, dunque, è che la 49enne disponesse di denaro contante al momento della partenza o che in questo momento sia affiancata da qualcuno che la sta aiutando ad acquistare i beni di prima necessità. Le ricerche sono state estese nelle scorse ore anche alle comunità buddiste: Bottacchiari infatti aveva iniziato a praticare il buddismo e chi indaga ritiene possibile che la donna abbia scelto un "ritiro spirituale" insieme ai figli.

Sono stati attivati anche i canali internazionali con la cooperazione delle autorità di Austria, Slovenia e Croazia, le cui polizie sono in costante contatto con quella italiana. Le ricerche sul territorio, invece, si stanno avvalendo di droni termici, termocamere sugli elicotteri, unità cinofile e personale specializzato per le operazioni in aree interne.