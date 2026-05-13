Attualità
video suggerito
video suggerito

Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli in Friuli, indagini su movimenti bancari: ricerche anche all’estero

Continuano le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli di 14 e 16 anni, partiti da Piacenza e scomparsi poi in Friuli più di 3 settimane fa insieme ai 4 cani di famiglia. Gli investigatori continuano a lavorare e riferiscono di star cercando “persone vive”. Controlli sui movimenti del conto bancario della 49enne e ricerche all’estero.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Sonia Bottacchiari e i due figli adolescenti
Sonia Bottacchiari e i due figli adolescenti

Continuano le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli di 14 e 16 anni scomparsi ormai da più di 3 settimane a Piacenza. L'automobile sulla quale viaggiava la famiglia è stata ritrovata a Tarcento, in Friuli Venezia Giulia. La 49enne si è allontanata con i due minori e i 4 cani di famiglia raccontando all'ex marito, Yuri Groppi, di voler portare i ragazzi in campeggio. L'ultimo contatto telefonico dal cellulare della ragazzina è arrivato il 21 aprile, ma da allora gli smartphone della famiglia sono rimasti spenti. A casa del nonno dei due ragazzi sono state trovate alcune lettere di Bottacchiari delle quali è sconosciuto il contenuto: da quello che emerge, però, si tratterebbe di missive dal contenuto molto forte di profonda sofferenza.

Scomparsa Sonia Bottacchiari con i figli, si cercano "persone vive"

Chi indaga, come apprende Fanpage.it, sta cercando "persone vive" e ha allontanato l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Dello stesso avviso è anche Federica Obizzi di Penelope Fvg, che segue i familiari della 49enne. Le ricerche non si sono mai interrotte e seguono diverse piste: la prima è quella relativa ad alcuni avvistamenti segnalati da alcuni escursionisti, anche se le ricerche non hanno dato l'esito sperato, mentre la seconda è quella di un allontanamento verso l'estero, forse a bordo della macchina di qualcuno.

Indagini sui conti bancari e ricerche all'estero: le ipotesi degli inquirenti

I conti bancari di Bottacchiari non hanno purtroppo restituito tracce. La 49enne si è licenziata prima di partire con i figli sull'automobile carica di tende da campeggio, ma non aveva avvertito i familiari della sua decisione. La speranza, dopo 3 settimane, era che i conti restituissero informazioni sugli spostamenti della famiglia: l'uso delle carte bancomat, magari per acquistare cibo, potrebbe infatti aiutare a ricostruire dove si trovi la donna.

Leggi anche
Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli in Friuli, estesa la zona delle ricerche: verifiche nelle comunità buddiste

L'ipotesi più accreditata, dunque, è che la 49enne disponesse di denaro contante al momento della partenza o che in questo momento sia affiancata da qualcuno che la sta aiutando ad acquistare i beni di prima necessità. Le ricerche sono state estese nelle scorse ore anche alle comunità buddiste: Bottacchiari infatti aveva iniziato a praticare il buddismo e chi indaga ritiene possibile che la donna abbia scelto un "ritiro spirituale" insieme ai figli.

Sono stati attivati anche i canali internazionali con la cooperazione delle autorità di Austria, Slovenia e Croazia,  le cui polizie sono in costante contatto con quella italiana. Le ricerche sul territorio, invece, si stanno avvalendo di droni termici, termocamere sugli elicotteri, unità cinofile e personale specializzato per le operazioni in aree interne.

Attualità
Persone scomparse
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Caso
Hantavirus
Hantavirus, negativi test dei 2 turisti a Milano e Messina e del 25enne calabrese in quarantena
La virologa Ilaria Capua: “Sul caso della nave da crociera toni da psicosi collettiva”
D'Amato: "L'hantavirus? Come uno stress test sulle pandemie e l'Italia non ne esce bene"
La circolare del Ministero: "Massima cautela, quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio"
Quarantena obbligatoria per 2 uomini in Calabria e Campania, donna sotto controllo in Toscana
La moglie di Gene Hackman uccisa da un Hantavirus, ma non c'è legame col ceppo Andes della nave
Moderna già al lavoro su un vaccino a mRNA
Perché l'hantavirus è diverso dal Covid: le risposte di Rezza
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views