Sonia Bottacchiari è stata trovata insieme ai suoi figli: stanno bene

Rintracciata Sonia Bottacchiari con i figli di 14 e 16 anni. Stanno tutti bene. Le indagini però sono ancora in corso per chiarire la vicenda e tutelare i minori coinvolti. Secondo quanto dichiarato dalla donna ai Carabinieri, la sua vicenda familiare sarebbe “fortemente problematica”

immagine di repertorio

È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, insieme ai figli di 16 e 14 anni. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute. Erano in un contesto di "adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita", hanno spiegato i Carabinieri. La donna e i ragazzi, quindi, stanno bene.

"Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni nel caso in cui venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile", hanno sottolineato.

Ora, inizierà per la donna e i figli il lavoro di ascolto delle problematiche evidenziate al momento del rintraccio. Si cerca di ricomporre una situazione familiare che Bottacchiari ha descritto ai Carabinieri come "fortemente problematica". Il fine è quello di consentire un rientro della donna e dei due minori nel luogo di residenza.

Ora, le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Udine e del Comando Provinciale di Piacenza saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, allo scopo di tutelare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico. I due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto.

Lo scorso 20 aprile la donna si era allontanata dalla sua casa di Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, per una breve vacanza in un campeggio del Friuli. Come è stato accertato successivamente, però, la struttura non ha mai ricevuto la prenotazione. A quel giorno risale anche l'ultimo contatto con il padre e gli amici di scuola a cui la 16enne aveva inviato un messaggio per conoscere l'esito di una verifica. Come aveva spiegato il padre dei due adolescenti ed ex marito della donna, da quel momento i telefoni risultavano spenti.

La macchina su cui viaggiavano era poi stata ritrovata a Tarcento, in Provincia di Udine, ed è in questa zona che si sono concentrate le ricerche. A partire dalla via in cui è stata ritrovata l'auto, un dispiegamento di Polizia, Carabinieri e Protezione civile ha controllato il territorio verificando segnalazioni e filmati di videosorveglianza.

Ignoti i motivi esatti dell'allontanamento da casa, ma il malessere rappresentato da Botticchiari potrebbe essere descritto nelle lettere trovate durante un collegamento televisivo in casa dell'anziano padre. Le pagine sono state acquisite dalla Procura di Piacenza, che aveva aperto un fascicolo per sottrazione consensuale di minorenni, e adesso continuerà a indagare nell'interesse dei due adolescenti.