Mamma e figli scomparsi a Piacenza, trovate più lettere di Sonia Bottacchiari: “Stato di profonda sofferenza”

Le due lettere, “una indirizzata ai figli, l’altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sulla propria vita”, sono state individuate a casa del genitore della donna e scritte prima dell’allontanamento con i due figli di 14 e 16 anni. Le ricerche della 49enne e dei minori comunque vanno avanti ed è stato deciso di allargare il raggio di azione dei soccorsi anche con l’utilizzo di cani addestrati.

Sonia Bottacchiari e i due figli adolescenti

Sono almeno due le lettere di Sonia Bottacchiari trovate a casa del genitore e scritte prima dell'allontanamento con i due figli di 14 e 16 anni dalla casa di Piacenza verso il Friuli Venezia Giulia. Lo conferma la procura di Piacenza che sta indagando sulla scomparsa di madre e figli adolescenti che mancano all'appello dal 20 aprile scorso e cioè da quando i loro telefoni hanno smesso di dare segnali all'altezza di Tarcento, in provincia di Udine. Le due lettere, tra cui una è indirizzata proprio i figli, non sono datate quindi è difficile sapere quando siano stati scritte ma entrambe metterebbero in luce "uno stato di profonda sofferenza" psicologica, come ha confermato la Procuratrice capo di Piacenza.

La stessa Procura sottolinea "l'estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso" ma non nasconde che il rinvenimento purtroppo fa "pensare a una volontà suicidaria". Le due lettere, "una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sulla propria vita", sono stati individuate quasi per caso dall'inviato di Sky Tg24 mentre si rovistava tra le cose della donna in casa del nonno dei ragazzi.

"Una lettera scritta a penna su fogli bianchi era accanto a tre borse piene di provviste per il padre mentre intervisteranno il genitore di Sonia Bottacchiari" ha spiegato l'inviato parlando di "toni di profonda inquietudine". Del rinvenimento sono stati subito informati i carabinieri e le lettere sono state acquisite dalla procura. Gli scritti, contengono "passaggi molto delicati, intimi e preoccupanti", secondo la procuratrice Grazia Pradella che ha parlato di una "situazione poco chiara" e di indagini "veramente difficili".

Le ricerche della quarantanovenne e dei due figli comunque vanno avanti senza sosta come ha confermato anche il prefetto di Udine sottolineando che le indagini e le ricerche proseguono sue su due binari paralleli. Anzi dopo una riunione avvenuta nel palazzo della prefettura di Udine, è stato deciso di allargare il raggio di ricerche sulle montagne intorno a Tarcento deciso anche l'utilizzo di personale specializzato in zone impervie e di montagna come anche l'utilizzo di cani addestrati in ricerca di persone vive.

"Il posto di ricerca avanzato rimane attivo almeno fino a lunedì prossimo probabilmente a metà settimana si farà un ulteriore briefing sull’esito delle ricerche” ha assicurato il Prefetto. Del caso è stato informato anche il Centro internazionale interforze tra Italia, Austria e Slovenia, ma al momento le autorità slovene e austriache non hanno avviato ricerche autonome.