Travolta dal tosaerba guidato dal papà a Loria, la bimba sta meglio. La mamma: “È successo tutto in un attimo”

È stabile e sotto osservazione la bimba di 18 mesi investita dal trattorino tosaerba guidato dal papà a Loria. Migliorano le sue condizioni, ma i medici hanno dovuto amputarle una gamba e la prognosi resta riservata. La mamma: “A un tratto è corsa via, è successo tutto in un attimo”.

Immagine di repertorio.

Migliorano le condizioni della bimba di 18 mesi che nel pomeriggio di sabato 25 aprile è rimasta incastrata sotto un trattorino tagliaerba guidato dal padre nel giardino della loro casa a Loria, in provincia di Treviso.

La piccola è stabile, ma ancora sotto osservazione nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova. Nell'incidente, su cui sono in corso indagini, la bambina ha riportato lesioni molto gravi, a causa delle quali i medici hanno dovuto procedere all'amputazione di una gamba.

Nella ricostruzione dell'incidente effettuata nei giorni scorsi dai Carabinieri, che stanno lavorando per fare piena luce sull'accaduto, sarebbe emerso che la piccola, che stava giocando nel giardino di casa, sarebbe finita schiacciata sotto una ruota del tosaerba guidato dal padre.

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La bambina stava giocando in giardino con la madre, quando sarebbe stata travolta dal padre che era alla guida di un trattorino tagliaerba. L'incidente sarebbe avvenuto mentre l'uomo effettuava una manovra.

La piccola è stata rapidamente portata al pronto soccorso di Castelfranco Veneto in auto dai genitori e le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate, al punto che è stato necessario il trasporto in elicottero nell'ospedale di Padova.

"È successo tutto in un attimo. Non riesco a trovare le parole per descrivere quello che è accaduto. – ha raccontato al Gazzettino la mamma della bambina, una giovane donna di 29 anni – Eravamo nel giardino di casa nostra, mia figlia stava giocando. C'ero anche io con lei, era accanto a me".

Le indagini sul caso sono coordinate dalla Procura di Treviso che ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose e disposto il sequestro del mezzo. Al momento, non c'è nessun iscritto al registro degli indagati.

"C'ero anche io con lei, stava giocando come altre volte. È una bambina piccola – ha detto ancora la 29enne, disperata per quanto accaduto – si stava muovendo in quel momento. A un tratto è corsa via, poi è successo quello che è successo".

La mamma ha ricordato anche la corsa in ospedale e le parole dei medici che in questi giorni hanno riportato aggiornamenti incoraggianti, nonostante le gravi lesioni riportate. "Vogliamo che si riprenda presto. – conclude – Vogliamo riabbracciarla e lasciarci questo incubo alle spalle una volta per tutte".