Attualità
video suggerito
video suggerito

Travolta dal tosaerba guidato dal papà a Loria, la bimba sta meglio. La mamma: “È successo tutto in un attimo”

È stabile e sotto osservazione la bimba di 18 mesi investita dal trattorino tosaerba guidato dal papà a Loria. Migliorano le sue condizioni, ma i medici hanno dovuto amputarle una gamba e la prognosi resta riservata. La mamma: “A un tratto è corsa via, è successo tutto in un attimo”.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Migliorano le condizioni della bimba di 18 mesi che nel pomeriggio di sabato 25 aprile è rimasta incastrata sotto un trattorino tagliaerba guidato dal padre nel giardino della loro casa a Loria, in provincia di Treviso.

La piccola è stabile, ma ancora sotto osservazione nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova. Nell'incidente, su cui sono in corso indagini, la bambina ha riportato lesioni molto gravi, a causa delle quali i medici hanno dovuto procedere all'amputazione di una gamba.

Nella ricostruzione dell'incidente effettuata nei giorni scorsi dai Carabinieri, che stanno lavorando per fare piena luce sull'accaduto, sarebbe emerso che la piccola, che stava giocando nel giardino di casa, sarebbe finita schiacciata sotto una ruota del tosaerba guidato dal padre.

Leggi anche
Gravissima la bimba travolta dal tosaerba guidato dal papà a Loria: i medici hanno dovuto amputarle una gamba

La bambina stava giocando in giardino con la madre, quando sarebbe stata travolta dal padre che era alla guida di un trattorino tagliaerba. L'incidente sarebbe avvenuto mentre l'uomo effettuava una manovra.

La piccola è stata rapidamente portata al pronto soccorso di Castelfranco Veneto in auto dai genitori e le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate, al punto che è stato necessario il trasporto in elicottero nell'ospedale di Padova.

"È successo tutto in un attimo. Non riesco a trovare le parole per descrivere quello che è accaduto. – ha raccontato al Gazzettino la mamma della bambina, una giovane donna di 29 anni – Eravamo nel giardino di casa nostra, mia figlia stava giocando. C'ero anche io con lei, era accanto a me".

Le indagini sul caso sono coordinate dalla Procura di Treviso che ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose e disposto il sequestro del mezzo. Al momento, non c'è nessun iscritto al registro degli indagati.

"C'ero anche io con lei, stava giocando come altre volte. È una bambina piccola – ha detto ancora la 29enne, disperata per quanto accaduto – si stava muovendo in quel momento. A un tratto è corsa via, poi è successo quello che è successo".

La mamma ha ricordato anche la corsa in ospedale e le parole dei medici che in questi giorni hanno riportato aggiornamenti incoraggianti, nonostante le gravi lesioni riportate. "Vogliamo che si riprenda presto. – conclude – Vogliamo riabbracciarla e lasciarci questo incubo alle spalle una volta per tutte".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Negoziati in stallo, Araghchi incontra Putin. Israele bombarda il Libano, almeno 14 morti
La guerra in Iran colpisce anche l'agricoltura italiana, allarme CIA: "Gasolio raddoppiato, fertilizzanti alle stelle"
Uccisa in raid israeliano in Libano la giornalista Amal Khalil, l'ultimo messaggio: "C'è un attentato ma sto bene"
Crisi Energetica, il piano dell'Ue per l'emergenza: voucher, aiuti alle imprese ma niente smart-working
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: "Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views