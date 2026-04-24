Padova, neonato ingoia un gioco e rischia di soffocare: infermiere del 118 guida la mamma al telefono e lo salva

Un bimbo di 9 mesi ha rischiato di soffocare ingerendo un gioco in casa, ma è stato salvato da un operatore del 118 di Padova che ha guidato al telefono la madre nelle manovre di disostruzione. Il piccolo è tornato a respirare prima dell’arrivo dei soccorsi. Il Presidente del Veneto Stefani: “Una notizia che scalda il cuore”.

Immagine di repertorio.

Un bimbo di nove mesi ha rischiato di soffocare dopo aver ingoiato accidentalmente un gioco mentre era in casa. Grazie alla prontezza di un operatore del 118 di Padova, che ha guidato al telefono la madre spiegandole passo passo le manovre da effettuare, il piccolo è stato salvato.

A dare la notizia è stato il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha commentato con soddisfazione il salvataggio del bambino. L'intervento è stato coordinato dalla Centrale Operativa della UOC SUEM 118 dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, diretta dal dottor Andrea Paoli.

L'infermiere della Centrale operativa del Suem che ha ricevuto la chiamata della mamma si chiama Gianluca Trevisan. L'operatore sanitario ha mantenuto la calma e, con voce ferma, ha rassicurato e guidato la donna nell'esecuzione delle manovre di disostruzione pediatrica.

Seguendo le istruzioni ricevute in tempo reale, la mamma è riuscita a liberare le vie aeree del piccolo prima ancora dell'arrivo dei soccorsi. Quando il mezzo del 118 è giunto sul posto, il bambino respirava già autonomamente ed era fortunatamente fuori pericolo.

"Una notizia che scalda il cuore e che conferma la qualità della nostra sanità di emergenza. – ha scritto il Presidente Stefani – Un neonato di 9 mesi è tornato a respirare grazie alla lucidità e alla competenza dell'infermiere Gianluca Trevisan, della Centrale Operativa del Suem 118, e al coraggio straordinario di una madre che, nel momento più difficile, ha saputo chiedere aiuto e seguire ogni indicazione con precisione".

"Episodi come questo confermano il valore del nostro sistema di emergenza-urgenza e, soprattutto, delle persone che lo rendono straordinario ogni giorno. – aggiunge – Il mio ringraziamento va all'infermiere Trevisan, al dottor Paoli e a tutta l'équipe del SUEM 118 di Padova. Al piccolo e alla sua famiglia rivolgo il mio più affettuoso abbraccio. Oggi vince la vita".