La mamma di Riccardo Branchini dopo le segnalazioni false da Torino e dalla Germania: “Ennesima delusione”

La mamma di Riccardo Branchini, Federica Pambianchi, ha raccontato a Fanpage.it di aver ricevuto nelle scorse settimane due nuove segnalazioni sul figlio scomparso nel 2024. La prima arrivava dalla Germania e la seconda da Torino. “Entrambe si sono rivelate purtroppo false, grande delusione”.

Aveva ricominciato a sperare Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini, scomparso il 12 ottobre 2024 da Acqualagna dopo una serata con alcuni amici. Due segnalazioni, una dalla Germania e l'altra da Torino, risalente a sabato, avevano rimesso in moto la macchina delle ricerche nel territorio nazionale e internazionale. Purtroppo, però, entrambi gli avvistamenti si sono rivelati falsi.

"La segnalazione che ho ricevuto dalla Germania, circa due settimane fa, non era corredata da foto – ha raccontato Pambianchi a Fanpage.it – però le forze dell'ordine internazionali si sono subito attivate su mia richiesta. Le telecamere di videosorveglianza hanno confermato che il ragazzo che era stato avvistato, non era mio figlio".

La seconda segnalazione, invece, risale a sabato, quando una persona residente a Torino ha inviato a Pambianchi la foto di un ragazzo molto simile a Riccardo. "Gli somigliava moltissimo, ma aveva una fossetta sul viso che mio figlio non ha. Nonostante questa differenza, le mie speranze si sono riaccese perché l'aspetto era davvero simile".

Dopo aver contattato l'associazione Nostos di Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli scomparso nel 2020, si è attivata la rete delle forze dell'ordine per verificare la segnalazione sul posto. "Dagli accertamenti però è emerso che quel ragazzo non era Riccardo. Non si trattava di un senzatetto, era un giovane come tanti che lavora in un'attività del centro cittadino. A ridosso del compleanno di mio figlio, sperare così tanto di averlo ritrovato e ricevere poche ore dopo l'ennesima delusione è stato terribile, anche perché era tanto tempo che non ricevevo segnalazioni".

Martedì 14 aprile, Riccardo Branchini ha compiuto 21 anni. Si tratta del secondo compleanno lontano da casa e dalla sua famiglia. Nella giornata di ieri, Pambianchi ha pubblicato sui suoi canali social una lunga lettera rivolta al figlio lontano per celebrare i suoi 21 anni. "Non posso farti un regalo, non posso stringerti tra le braccia, non posso festeggiare con te – ha scritto sul proprio profilo Facebook -. Mi resta un vuoto immenso, che niente e nessuno potrà mai riempire. Ma continuo a cercarti, con tutto l’amore che ho, finché ne avrò la forza".

Chiunque ritenga di avere informazioni utili al ritrovamento di Riccardo Branchini può contattare il 112, la madre, Federica Pambianchi, o l'avvocata di famiglia Elena Fabbri. È importante che ogni segnalazione sia corredata da foto, video e circostanze precise degli avvistamenti.