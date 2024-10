video suggerito

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne che si è allontanato da casa con l'auto Risulta ancora scomparso Riccardo Branchini, il 19enne sparito nel nulla nella serata di sabato 12 ottobre ad Acqualagna. Tutte le ipotesi restano aperte e mentre forze dell'ordine e vigili del fuoco scandagliano la diga del Furlo (Pesaro), si indaga anche sulla pista di un allontanamento volontario.

A cura di Gabriella Mazzeo

Riccardo Branchini scomparso da Acqualagna (Pesaro)

Sono ancora in corso le ricerche di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso nella notte di sabato 12 ottobre dopo una serata in compagnia. Il giovane si sarebbe allontanato dalla sua abitazione a bordo della sua auto dopo essere stato riaccompagnato a casa da un gruppo di amici. La vettura è stata ritrovata il mattino dopo, il 13 ottobre, poco lontano dalla diga del Furlo, nei pressi della centrale idroelettrica. Da allora sono in corso le ricerche anche nel letto del fiume. Ad effettuarle, i vigili del fuoco di Pesaro, Cagli e i sommozzatori di Ancona.

Impegnati nelle operazioni anche droni con visori notturni e raggi infrarossi. Scandagliato anche il fiume Candigliano, anche se al momento le ricerche non hanno dato alcun esito.

La scomparsa di Riccardo il 12 ottobre da Pesaro

Branchini, 19 anni, è scomparso nella serata di sabato 12 ottobre dopo una serata in compagnia di amici a Urbino. La comitiva di coetanei lo avrebbe lasciato proprio davanti casa, trattenendosi ancora un po' per scambiare due chiacchiere con Riccardo. Dopo aver salutato la nonna che lo ha visto entrare in casa ad Acqualagna, ha aspettato l'arrivo di un amico venuto per recuperare un borsone. I due si sono chiusi nella stanza di Riccardo per consultare il computer fino a quanto Riccardo, rimasto solo, non è salito a bordo della sua auto per recarsi alla diga del Furlo. Nella vettura sono stati trovati i vestiti e il cellulare del 19enne.

Le ricerche e il ritrovamento dell'auto e degli effetti personali

A lanciare l'allarme sarebbe stato il padre del ragazzo, preoccupato perché il 19enne non dava sue notizie. Le forze dell'ordine hanno subito dato il via alle ricerche e l'automobile è stata rintracciata nella mattinata di domenica nei pressi della centrale idroelettrica, poco lontano dalla diga del Furlo. All'interno della vettura vi erano alcuni vestiti del 19enne, il portafogli e il suo cellulare.

La sua scomparsa è stata trattata anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" che ha dato spazio a un post pubblicato sui social network dalla madre di Branchini.

"Ti prego con tutto il mio cuore, ritorna a casa, qualunque cosa sia successa possiamo superarla insieme – scrive la donna -. La mamma ti ama più di tutto e ti puoi fidare. Il tuo papà si sta facendo in quattro per te, è disperato, va oltre le sue forze per cercarti. Ti amiamo e ti aspettiamo con tutto il cuore".

Le indagini: i viaggi in Europa e l'incontro con l'amico

Le piste considerate dagli investigatori sono diverse: tra queste, vi è anche l'allontanamento volontario. Prima di sparire nel nulla, Riccardo ha risposto a un sms della madre che gli chiedeva come andava e se la nonna, incontrata mentre rincasava, stesse bene. Da allora nessuna sua traccia.

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti, il giorno prima di sparire aveva ricevuto un piccolo pacco da Amazon il cui contenuto resta sconosciuto. Sabato 12 ottobre era poi uscito per una serata in compagnia degli amici ad Urbino. La stessa comitiva lo avrebbe riaccompagnato a casa e poco dopo un caro amico sarebbe passato a riprendere un borsone.

I due avevano già fatto due viaggi insieme, uno a settembre e uno a ottobre in Irlanda e in Nord Europa. Sarebbe stato lui, secondo le informazioni disponibili, l'ultimo a vedere Riccardo prima che sparisse nel nulla.

Gli appelli dei genitori di Riccardo

I genitori del 19enne hanno lanciato diversi appelli sui social e tramite la trasmissione che si occupa di persone scomparse sulle reti Rai, "Chi l'ha visto?". In tutti chiedono al 19enne di tornare a casa o a chiunque lo abbia visto di farsi avanti con le forze dell'ordine per aiutare le indagini.