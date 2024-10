video suggerito

Pesaro, 19enne si allontana da casa nella notte, l'auto ritrovata vicino a una diga: ricerche in corso Sono in corso le ricerche di un 19enne allontanatosi dalla sua abitazione di Acqualagna (Pesaro) la scorsa notte alla guida della sua vettura. La macchina è stata ritrovata nei pressi della diga del Furlo. Si indaga per ricostruire la dinamica della scomparsa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Imamgine di archivio

Sono ore di apprensione per i familiari di un 19enne di Acqualagna, nei pressi di Pesaro, allontanatosi verosimilmente la scorsa notte con la propria auto da casa. Le sue generalità non sono ancora state rese note dalle forze dell'ordine che stanno conducendo le ricerche dopo la denuncia di scomparsa fatta dal padre nella serata di ieri.

Secondo quanto ribadito da fonti investigative a Fanpage.it, il 19enne si sarebbe verosimilmente allontanato volontariamente dalla propria abitazione durante la scorsa notte, ma le indagini sulla dinamica dei fatti sono ancora in corso. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo le testimonianze di alcune persone legate al giovane per comprendere cosa sia realmente accaduto.

Ora la sua auto è stata ritrovata accanto alla diga del Furlo. Alcuni testimoni avrebbero raccontato di aver visto la vettura ferma vicino alla casa del custode della diga già alle 2.30 dell'altra notte. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pesaro, Cagli, i sommozzatori da Ancona e un reparto con i droni attrezzati con visori notturni e raggi infrarossi.

Secondo quanto sottolineato da fonti informate, per il momento non si ipotizza un gesto estremo da parte del 19enne. La situazione è ancora in fase di accertamento e per il momento le forze dell'ordine lavorano sull'ipotesi di un allontanamento volontario sul quale però bisognerà ancora condurre tutte le verifiche del caso.

Per il momento non sono state trovate tracce che riconducano a un possibile gesto estremo. Le autorità hanno ascoltato la versione dei fatti fornita da parenti e amici del 19enne, in modo da ricostruire le ultime ore prima della scomparsa del 19enne. Per il momento non si esclude alcuna pista: mentre si cerca comunque un corpo nel fiume Candigliano, le forze dell'ordine non hanno abbandonato l'ipotesi di un mero allontanamento a piedi dopo aver lasciato la vettura nei pressi del parcheggio.