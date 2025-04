Ragazzo di 14 anni scomparso da una settimana, l’appello dei nonni: “Kevin, torna a casa”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Una settimana fa, lunedì 7 aprile, un ragazzo di 14 anni si è allontanato dall'abitazione di Mori, in provincia di Trento, dove abitava con i nonni e da allora non si hanno più sue notizie. Sono giorni di grande apprensione per i familiari che temono possa succedergli qualcosa, vista anche la giovane età.

La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri che si sono attivati per rintracciare il 14enne, uno studente dell'Istituto alberghiero. In più, i nonni hanno voluto lanciare un appello pubblico tramite il quotidiano locale L'Adige.

"Torna a casa Kevin, non ti succederà nulla. Te lo assicuriamo: tu rimarrai sempre con noi. I nonni non mangiano e non dormono pensando solo a te: siamo pronti come sempre ad accoglierti. Fatti almeno sentire con una telefonata o un messaggio per sapere come stai, dove ti trovi e se hai bisogno di aiuto", hanno detto i nonni al giornale che ha condiviso anche una foto del ragazzo.

Kevin, 14 anni.

Non è stato al momento diffuso un identikit del giovane ma, come si vede nell'immagine pubblicata dal quotidiano, probabilmente trovata sui social, il 14enne ha capelli e occhi castani.

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, che ha contattato e parlato con fonti informate sulle ricerche, il ragazzino non si sarebbe allontanato in seguito a un episodio specifico, come una lite particolarmente accesa. Non è chiaro nemmeno se possa aver trovato ospitalità presso altre persone, coetanei o adulti.

Intanto, gli accertamenti degli inquirenti proseguono nel tentativo di trovare il 14enne il prima possibile. Chiunque avesse informazioni utili su dove possa trovarsi o chi per caso lo avesse avvistato, è pregato di contattare il 112 e di rivolgersi agli uomini dell'Arma dei Carabinieri o alle forze dell'ordine.