Oleksandra Oliynykova a Wimbledon gioca due partite, conquista un solo game e torna casa carica di soldi

La tennista ucraina perde subito in singolare e in doppio, vince appena un game giocando 92 minuti complessivi a Wimbledon.

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Ci sono mille modi per passare alla storia di un torneo del Grande Slam. Oleksandra Oliynykova ne ha scelto uno veramente molto originale, e sicuramente non uno dei più belli. La giocatrice ucraina ha perso al primo turno del torneo di singolare e di quello di doppio, fin qui nulla di strano. Ma in totale a Wimbledon ha vinto appena un game, in doppio, e giocando 92 minuti ha portato a casa un assegno di oltre 100 mila euro.

Oliynykova perde al primo turno in singolare e in doppio

Oliynykova non è certamente una delle tenniste più forti e famose del circuito femminile, ma non è ignota agli appassionati. Ucraina, ha spesso parlato della guerra, e si fa notare anche per i tanti tatuaggi. A Wimbledon si è iscritta sia al torneo di singolare che a quello di doppio. Tecnicamente è stato un disastro. 40 minuti per perdere 6-0 6-0 nel primo turno del torneo di singolare, contro l'americana Kessler. Il giorno seguente ci ha riprovato, in doppio, ha vinto un game in coppia con la messicana Renata Zarazua. Un disastro ripetuto: 6-0 6-1 contro la coppia formata da Kichenok e Krawczyk, testa di serie numero 11. Ko in 52 minuti.

Quanto ha guadagnato Oliynykova a Wimbledon

Oliynykova dunque è uscita subito da entrambi i tabelloni, grande delusione mitigata però da un bel guadagno. 80 mila sterline per il singolare, 9 mila per il doppio. Cifre che sommate fa 89 mila, ma in sterline e in euro fa oltre 103 mila. Insomma, due partite, due sconfitte, un game vinto con appena 92 minuti in campo totali. Una prestazione miserrima, ma sul conto in banca ci finisce una somma cospicua, al netto delle tasse che ogni tennista versa dove gioca. Difficile capire quanto pagherà di tasse. C'è una stima approssimativa con una forbice ampia tra il 30 e il 45 percento. In ogni caso per 92 minuti, anche sottraendo, sarebbe una cifra notevole.