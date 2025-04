video suggerito

Riccardo Branchini scomparso, la mamma scrive un post per il suo compleanno: "Fammi un regalo e fatti sentire" Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini, ha scritto un post per il compleanno del 19enne scomparso di Acqualagna chiedendogli di far avere sue notizie. "Puoi fidarti di noi, rispetteremo ogni tua scelta".

A cura di Gabriella Mazzeo

"Buon compleanno amore mio, tanti auguri al mio raggio di sole" a scrivere è la mamma di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso il 12 ottobre scorso dopo essersi allontanato in auto. "Come ogni mattina, appena mi sveglio, penso a te per tutto il giorno – ha scritto Federica Pambianchi sui social -. Oggi è un giorno speciale e vorrei tanto essere vicino a te per festeggiarlo insieme come abbiamo sempre fatto, ma soprattutto per abbracciarti forte e ripeterti quanto ti amo, ma non posso farlo".

"Se hai la possibilità di farmi un regalo tu, per farmi stare bene e tranquillizzarmi, torna. Sai che puoi fidarti, non ce la faccio a stare tranquilla così. Ti aiuterei in ogni modo, ma se non è quello che vuoi io lo accetto, però ti chiedo di farmi sapere che stai bene, di farmi sentire la tua voce meravigliosa".

Uno degli ultimi avvistamenti di Riccardo è avvenuto a Melide, dove una donna ha raccontato di aver offerto un passaggio a un giovane molto simile al 19enne diretto a Lugano. La mamma ha raccontato di non aver ricevuto foto dalla testimone. "Non pensava fosse una persona scomparsa, lo ha realizzato solo mesi dopo". "Insieme hanno scattato un selfie – ha sottolineato – ma con il suo cellulare. Ha detto che stava fotografando tutte le persone incontrate sul suo cammino".

Secondo i genitori, Riccardo potrebbe essere partito verso l'Olanda o l'Irlanda. Si troverebbe, secondo la mamma, con i viaggi che il ragazzo aveva fatto prima del suo allontanamento. Secondo le forze dell'ordine che ancora indagano, il giovane si sarebbe allontanato autonomamente e volontariamente.

Tramite Fanpage.i, Federica Pambianchi aveva già lanciato un appello al figlio chiedendogli di far avere sue notizie o di tornare a casa. "Vogliamo solo sapere se stai bene – aveva detto – puoi fidarti di noi e rispetteremo ogni tua scelta".