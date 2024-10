video suggerito

Riccardo Branchini scomparso a Pesaro, continuano le ricerche. La mamma: “Torna a casa, ti puoi fidare” Sono ancora in corso le ricerche per riportare a casa il 19enne Riccardo Branchini, scomparso sabato notte dalla sua abitazione di Acqualagna(Pesaro). La mamma lancia un nuovo appello sui social: “Ti aspettiamo con tutto il cuore”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Riccardo Branchini scomparso da Acqualagna (Pesaro)

Continuano le ricerche per riportare a casa Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso sabato notte. La sua auto è stata ritrovata domenica parcheggiata poco lontano dall'ingresso della centrale idroelettrica del Furlo. All'interno sono stati trovati gli abiti e gli effetti personali di Branchini, compreso il portafogli e il cellulare.

Per il momento non si hanno notizie del giovane mentre le ricerche si concentrano sulla diga del Furlo, il cui livello è stato abbassato per ispezionare il fondale fangoso. Anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" ha lanciato un appello per il 19enne, dando spazio al post pubblicato sui social dalla mamma del giovane. Tra le ipotesi formulate, non si esclude quella dell'allontanamento volontario. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori restano gli strumenti informatici del giovane.

Sabato pomeriggio, Riccardo avrebbe trascorso una serata spensierata in compagnia di alcuni amici ad Urbino. Dopo la cena, ha fatto ritorno a casa ad Acqualagna, dove è stato visto rientrare dalla nonna. Il giovane si è intrattenuto ancora con gli amici che lo avevano accompagnato e poi, per ragioni da accertare, ha abbandonato la sua abitazione per dirigersi al Furlo in auto.

Cosa sia accaduto è ancora da ricostruire. Gli interrogativi aperti non sono ancora stati chiariti, anche se gli amici con i quali il 19enne ha trascorso le ultime ore hanno fornito le loro testimonianze alle forze dell'ordine. Le ricerche sono diventate sempre più imponenti con decine di unità in campo tra vigili del fuoco, unità cinofile, Soccorso Alpino Speleologico, operatori di droni (anche notturni) e Protezione Civile.

La mamma di Riccardo ha lanciato un nuovo appello sui social postando una foto del figlio con un gatto tra le braccia. "Io ti aspetterò sempre – scrive -. La mia vita è felice solo se ci sei tu che riempi le mie giornate di sole. Ti prego con tutto il mio cuore: torna a casa, qualunque cosa la supereremo insieme. Mamma ti ama più di tutto, ti puoi fidare. Il tuo babbo si sta facendo in quattro per te, va oltre le sue forze per cercarti. Ti amiamo e ti aspettiamo con tutto il cuore".