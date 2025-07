Esce di casa e scompare: si cerca da giorni il 17enne Luca Berlese nel Trevigiano

Dal 9 luglio sono in corso le ricerche di Luca Berlese, il 17enne scomparso a Istrana, vicino Treviso. Il ragazzo sarebbe uscito di casa per non fare più ritorno.

Il 17enne Luca Berlese

È scomparso il 9 luglio Luca Berlese, un ragazzo di 17 anni che si è allontanato dalla casa dove vive con i genitori a Istrana, vicino Treviso. Da mercoledì i familiari non hanno più notizie del ragazzo e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine che continuano a indagare.

Del 17enne per ora non è stata trovata alcuna traccia. Luca è alto 1.70 metri, ha una corporatura nella media e capelli e occhi castani. Coloro che ritengono di avere informazioni o pensano di aver incontrato il 17enne in questi giorni, possono contattare il 112.

La scomparsa dell'adolescente è stata segnalata alla stazione dei carabinieri di Istrana. Il giovane si sarebbe allontanato volontariamente da casa, ma non è chiaro cosa sia accaduto durante le ore trascorse fuori dalla sua abitazione. Le ricerche sono in corso anche nei territori dell'hinterland, nei pressi di Treviso.

Le indagini sono ancora in corso e, secondo quanto riferiscono fonti informate a Fanpage.it, non è chiaro se vi siano stati dei motivi che hanno spinto il 17enne ad allontanarsi dai familiari. Per il momento le autorità brancolano nel buio e continuano a cercare l'adolescente con tutti i mezzi a disposizione. Dal 9 luglio non sono state registrate novità: non sarebbero arrivate particolari segnalazioni di avvistamenti o novità rilevanti ai fini delle indagini. Si continua a scandagliare il territorio anche grazie alle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Una foto del giovane è stata diffusa dalle autorità per permettere ai cittadini di riconoscere il 17enne e, in caso di avvistamento, segnalare il tutto alle autorità attualmente impegnate a riportarlo a casa. I familiari, che hanno segnalato per primi la scomparsa alle forze dell'ordine, lo aspettano a Istrana, nella casa dove vivono.