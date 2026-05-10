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Venezia, 17enne denuncia stupro in casa: “Violentata dal coinquilino in assenza del compagno”

La minore di origine straniera ha chiamato i soccorsi durante la notte tra sabato e domenica denunciando di essere stata violentata da un coinquilino suo connazionale in assenza del compagno in casa.
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A cura di Antonio Palma
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Una ragazza di 17 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale in casa da parte del coinquilino che divideva l’abitazione con la giovane e il compagno. L’inquietante vicenda arriva da Venezia dove la vittima nelle scorse ore si è rivolta alle forze dell’ordine dopo lo stupro che sarebbe avvenuto tra le mura domestiche a Mestre. L’allarme nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio quando l’adolescente di origine bengalese ha chiamato i numeri di emergenza raccontando al telefono quanto le era accaduto poco prima.

Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri che ha trovato la 17enne in stato di shock ancora in casa. La giovane è stata poi soccorsa dai sanitari e portata in pronto soccorso dove è scattata la procedura per le vittime di violenza sessuale. In ospedale è stata quindi sottoposta a tutti gli accertamenti medici previsti e ascoltata dagli agenti per ricostruire i fatti.

Vista la delicatezza del caso e la minore età della vittima, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli accertamenti e le indagini ma a quanto trapela, il presunto autore della violenza, connazionale della vittima, sarebbe ora ricercato dopo essersi dileguato mentre la ragazza chiamava i soccorsi.

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Gli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda sono ancora in corso ma secondo quanto ricostruito finora, la giovane vive nella casa teatro della violenza con il compagno e il figlio di tre mesi oltre al coinquilino. Stando al racconto della 17enne, l’uomo avrebbe approfittato della momentanea assenza del fidanzato per aggredirla sessualmente durante la notte.

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