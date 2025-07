Come è stato ritrovato il bimbo scomparso a Ventimiglia: la paura dei rumori e le ricerche nei cunicoli

"Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie". Sono queste le uniche parole che è riuscito a pronunciare – sopraffatto dall'emozione – il papà di Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì scorso da un camping di Ventimiglia, in zona Latte, dove si trovava in vacanza con la famiglia, e trovato vivo questa mattina.

Dopo 40 ore di ricerche senza sosta è arrivato il lieto fine. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina, poco prima che sulla zona iniziasse a piovere. Il bimbo ha abbracciato i genitori mentre cittadini e forze dell'ordine si sono lasciati andare ad un lungo applauso.

Il bimbo sta bene, non sembra essere ferito ed è stato sottoposto ad accertamenti medici. "A un primo esame medico – si legge nella nota dell'Asl – il bimbo è in buone condizioni". Era stato trovato con un principio di disidratazione, con le labbra screpolate. Per farlo sorridere, i pompieri gli hanno regalato il cappello del comandante mentre era in ambulanza per raggiungere l'ospedale.

Il bambino è stato trovato nei pressi di un casolare sulla zona collinare a circa 3 chilometri dal supermercato Conad dove era stato individuato dalle telecamere per l’ultima volta. A trovarlo sono stati Dario Mattiauda e Dario Campione membri della Protezione civile antincendio boschivo Riviera dei Fiori – Pompeiana.

"Ho disposto di intesa con il comandante dei vigili del fuoco che i soccorritori andassero a verificare anche tutti i cunicoli della zona fino all'autostrada. La scorsa notte hanno lavorato su questo e oggi, finalmente, è stato trovato il posto dove il bambino, che è vivo e sta bene anche se è un po' provato, si era andato riparare", ha spiegato il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, che ha coordinato le operazioni di ricerca del piccolo. Determinante, comunque, a detta dello stesso rappresentante di governo, è stato il supporto dello psicologo Roberto Ravera al quale è stato chiesto un consulto per capire i comportamenti, ma soprattutto dove avrebbe potuto nascondersi un bambino affetto da autismo. È emerso, che avendo paura dei rumori, sicuramente avrebbe scelto un posto sicuro, come appunto un cunicolo.

A scoppiare in un pianto liberatorio dopo il ritrovamento del piccolo è stato anche il proprietario della villetta, l’uomo che per ultimo lo aveva incrociato aiutandolo, sentito a lungo dai carabinieri in queste 48 ore e a cui era anche stata sequestrata l'auto. Il bambino aveva raggiunto la zona sotto i ponti dell’autostrada, a monte della villetta sulla collina di Latte dove si era concentrata sabato l’attenzione dei cani molecolari. Ma sono ancora molte le domande a cui trovare risposta. "I dettagli li approfondiremo, ora lasciamo spazio alla gioia. È un momento da godere", ha detto il Comandante dei vigili del fuoco Alessandro Giribaldi.