Trovato vivo il piccolo Allen, il bimbo scomparso in un campeggio a Ventimiglia

È stato trovato vivo il piccolo Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso in un'area campeggio a Ventimiglia. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato ritrovato su una collina alle spalle di Latte. Lo hanno confermato fonti inquirenti a Fanpage.it Il bimbo di 5 anni si trovava nel camping Por la Mar proprio a Latte con i familiari e la sorella e si era allontanato nella serata di venerdì 11 luglio. Portato a braccia dai soccorritori, è stato accolto dall'applauso di una piccola folla che si era radunata nella piazzetta della cittadina in attesa di notizie.

L'ultimo a vederlo sarebbe stato un uomo poi sentito come testimone e successivamente portato in Caserma per accertamenti. L'uomo aveva detto di aver incontrato il piccolo Allen a un incrocio e di averlo accompagnato a un bivio situato poco lontano dall'abitazione in cui vive. La sua versione dei fatti non aveva convinto gli inquirenti, che sono stati condotti presso quella casa dai cani molecolari. Gli animali impiegati per le ricerche non si sono mai mossi di lì e non hanno neppure considerato il sentiero indicato dal testimone.

Poi è arrivata la notizia del lieto fine: Allen è stato notato da un passante, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine che hanno potuto dare ai genitori la conferma del ritrovamento. Sembra stare bene, anche se sono in corso le valutazioni dei sanitari sulle sue condizioni di salute. Non risulta comunque ferito ed è stato già riconsegnato ai genitori. "Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto!", ha scritto anche il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, sui proprio canali social.

In aggiornamento