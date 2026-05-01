Bari, Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio, era scomparso da giorni. Fermato il titolare

Michelangelo Scamarcia, scomparso il 31 marzo, è stato trovato morto in un negozio di Bari. Il titolare dell’attività commerciale è stato fermato e sarà sentito dalle autorità. La salma del 68enne era in avanzato stato di decomposizione.

Michelangelo Scamarcia

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina, poco prima delle 12, in un negozio di piazza Umberto nel rione Carbonara a Bari. Si tratta di Michelangelo Scamarcia, un 68enne di cui era stata denunciata la scomparsa nei giorni scorsi. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Bari e si attende l'esame medico legale per avere le prime indicazioni sulla causa della morte.

Gli investigatori escludono al momento la morte naturale. L'ipotesi è che esista la responsabilità di una terza persona: sul posto ci sono anche i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari. Il 68enne, del quale non si avevano notizie da inizio aprile, è stato trovato senza vita in un negozio di abbigliamento. accessori e oggettistica per la casa. Il titolare, un uomo di origini cinesi, è stato fermato per accertamenti secondo quanto apprende Fanpage.it.

Il cadavere di Scamarcia sarebbe stato ritrovato in alcune buste di cellophane ed era in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri sarebbero risaliti al negozio dopo aver notato alcuni tentativi di prelievo dal conto dell'uomo nei pressi dell'attività commerciale dove poi è stata rinvenuta la salma.

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Sono ancora in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo e da quanto tempo l'uomo si trovasse nel negozio. L'ipotesi, non ancora esclusa da chi indaga, è che l'uomo sia deceduto proprio nei giorni della sua scomparsa e che sia sempre stato nell'attività commerciale dove è stato trovato. Per capire però la dinamica dei fatti sarà necessario attendere i risultati degli esami autoptici sul cadavere, utili a definire l'accaduto.

Non è chiaro se Scamarcia conoscesse il titolare del negozio dove è stato ritrovato, mentre le autorità sono in attesa di conoscere la versione dell'uomo fermato, del quale al momento non è stata resa nota l'identità.