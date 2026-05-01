Attualità
video suggerito
video suggerito

Bari, Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio, era scomparso da giorni. Fermato il titolare

Michelangelo Scamarcia, scomparso il 31 marzo, è stato trovato morto in un negozio di Bari. Il titolare dell’attività commerciale è stato fermato e sarà sentito dalle autorità. La salma del 68enne era in avanzato stato di decomposizione.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Michelangelo Scamarcia
Michelangelo Scamarcia

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina, poco prima delle 12, in un negozio di piazza Umberto nel rione Carbonara a Bari. Si tratta di Michelangelo Scamarcia, un 68enne di cui era stata denunciata la scomparsa nei giorni scorsi. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Bari e si attende l'esame medico legale per avere le prime indicazioni sulla causa della morte.

Gli investigatori escludono al momento la morte naturale. L'ipotesi è che esista la responsabilità di una terza persona: sul posto ci sono anche i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari. Il 68enne, del quale non si avevano notizie da inizio aprile, è stato trovato senza vita in un negozio di abbigliamento. accessori e oggettistica per la casa. Il titolare, un uomo di origini cinesi, è stato fermato per accertamenti secondo quanto apprende Fanpage.it.

Il cadavere di Scamarcia sarebbe stato ritrovato in alcune buste di cellophane ed era in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri sarebbero risaliti al negozio dopo aver notato alcuni tentativi di prelievo dal conto dell'uomo nei pressi dell'attività commerciale dove poi è stata rinvenuta la salma.

Leggi anche
Trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti scomparso nel Casertano

Sono ancora in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo e da quanto tempo l'uomo si trovasse nel negozio. L'ipotesi, non ancora esclusa da chi indaga, è che l'uomo sia deceduto proprio nei giorni della sua scomparsa e che sia sempre stato nell'attività commerciale dove è stato trovato. Per capire però la dinamica dei fatti sarà necessario attendere i risultati degli esami autoptici sul cadavere, utili a definire l'accaduto.

Non è chiaro se Scamarcia conoscesse il titolare del negozio dove è stato ritrovato, mentre le autorità sono in attesa di conoscere la versione dell'uomo fermato, del quale al momento non è stata resa nota l'identità.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Attivisti Flotilla: "Picchiati dall'Idf", 2 sequestrati in Israele. Scontri a Torino per il 1 Maggio
Flotilla conferma sbarco italiani a Creta: "Nostre barche distrutte e lasciate affondare da Israele"
Dopo l'assalto alla Flotilla Italia e UE se la prendono con Israele e non più con i "pacifisti"
Barche Flotilla alla deriva dopo l’attacco, Greenpeace: “Priorità aiutare chi è ancora in mare”
Dalla parte degli attivisti della Flotilla rapiti da Israele: le idee e le azioni cambiano il mondo
Saverio Tommasi
Flotilla, Orfini (Pd): "Da Israele atto criminale, Meloni complice di chi rapisce gli italiani"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views