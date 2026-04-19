Lite in casa finisce in tragedia ad Ascoli Piceno: 35enne muore accoltellato, fermato 55enne

Il delitto nella serata di domenica in un appartamento di via Pergolesi. L’uomo colpito con un fendente è morto in ospedale. Fermato e interrogato il 55enne trovato sul posto, si indaga per accertare l’esatta dinamica dei fatti.

Una lite in casa tra due uomini è finita i tragedia nella serata di oggi ad Ascoli Piceno dove un uomo di 35 anni è morto accoltellato dopo l'aggressione nonostante i soccorsi medici. I fatti si sono consumati intorno alle ore 19.00 di domenica 19 aprile, all’interno di un appartamento di via Pergolesi, nella zona di Porta Cappuccina. Nell'abitazione, tra i due uomini sarebbe nato un acceso diverbio, i cui motivi restano ancora tutti da accertare, che purtroppo in breve tempo è degenerato nel sangue.

Al culmine della discussione, infatti, il 35enne è stato raggiunto da un fendente che lo ha ferito gravemente e che si è rivelato poi fatale. Dopo l'allarme lanciato ai servizi di emergenza, sul posto, non dalla caserma dei carabinieri, in poco tempo sono accorse sia le forze dell'ordine che gli operatori medici del 118. L'uomo ferito e sanguinante è stato stabilizzato dagli operatori sanitari e trasportato con codice si massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli.

Le condizioni dell'uomo però si sono rivelate molto gravi e i medici ne hanno disposto l'immediato trasferimento all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Ogni sforzo per salvarlo però si è rivelato vano e i medici purtroppo ne hanno dovuto dichiarare il decesso poche ore dopo, nella tarda serata di domenica.

Leggi anche Tragedia in Puglia, 12enne muore colpita da un albero caduto per il vento a Bisceglie

Intanto i carabinieri intervenuti sul luogo dell'aggressione hanno fermato immediatamente il presunto accoltellatore, un uomo di 55 anni che era ancora sul posto ed è sospettato dell'omicidio. Il fermato, pare un soggetto già noto alle forze dell'ordine, è stato portato presso la locale caserma dei carabinieri per essere ascoltato. Del caso è stato immediatamente informato anche il pm di turno della Procura di Ascoli.

Al momento sono ancora in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti, le responsabilità e le motivazioni del gesto. Si indaga e capire i rapporti tra i due e se vi fossero già conflitti in corso per questioni precedenti.