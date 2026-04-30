Australia, trovato il corpo della bimba di 5 anni scomparsa ad Alice Springs: arrestato il presunto assassino

È stato trovato il corpo della bimba di 5 anni scomparsa sabato 25 aprile ad Alice Springs, in Australia. La polizia ha arrestato un 47enne sospettato dell’omicidio. Venerdì verrà svolta l’autopsia.

Jefferson Lewis, 47 anni.

È stato trovato il corpo della piccola Sharon, la bambina di 5 anni, soprannominata Kumanjayi Little Baby, scomparsa da cinque giorni ad Alice Springs, in Australia. Le autorità hanno arrestato un uomo di 47 anni Jefferson Lewis, sospettato dell'omicidio della bambina, nella serata giovedì 30 aprile.

La notizia ha fatto esplodere la rabbia della comunità aborigena, a cui la piccola apparteneva. Una rabbia che deriva da una combinazione di dolore per la morte della bimba, la frustrazione per la sistemica insicurezza della comunità e per il trattamento subito dal sistema giudiziario.

Lewis è a sua volta un membro della comunità aborigena. Pochi giorni prima della scomparsa della bimba il 47enne, che ha precedenti per crimini violenti, era stato rilasciato, spiega Abc News.

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In seguito al suo arresto si sono verificati episodi di violenza fuori dall'ospedale di Alice Springs, dove si ritiene sia stato portato. Un veicolo della polizia è stato incendiato e gli agenti sono stati bersagliati da pietre dopo che centinaia di persone si sono radunate presso l'ospedale.

"La famiglia di Sharon è stata formalmente informata e i nostri pensieri sono con loro in questo momento devastante", ha dichiarato il commissario della NT Police, Martin Dole. L'autopsia dovrebbe essere effettuata venerdì 1° maggio, mentre le indagini proseguono.

La bambina era scomparsa nella tarda serata di sabato scorso da un'abitazione nel campo aborigeno di Old Timers/Ilyperenye, alla periferia della cittadina nell'entroterra australiano. Il corpo è stato rinvenuto a soli cinque chilometri dal luogo in cui le autorità pensano che Lewis abbia rapito la bimba.

La biancheria intima della bambina era stata ritrovata mercoledì 29 aprile. È stata analizzata e sono stati individuati due profili di Dna: quello della minore e di Jefferson.

“So che sei in cielo con il resto della famiglia, con Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. – ha scritto la madre in una dichiarazione diffusa dai media australiani – Io e tuo fratello ti incontreremo un giorno. Sarà davvero difficile vivere il resto della nostra vita senza di te".