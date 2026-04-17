Il cantante D4vd arrestato per l’omicidio di una 14enne: corpo smembrato trovato nel bagagliaio della sua auto

Il cantante D4vd è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni. Lo scorso anno è stato trovato nel bagagliaio della sua auto un corpo smembrato e in decomposizione.

Il cantante D4vd, nome d'arte di David Anthony Burke, fenomeno musicale della Generazione Z, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni. Il corpo della giovane è stato trovato lo scorso anno all'interno di una Tesla, abbandonata, ma che però era intestata a lui.

Nel comunicato diffuso dalla polizia di Los Angeles è stato specificato che il cantante, appena ventenne, è stato trattenuto senza la possibilità di essere liberato su cauzione e che gli investigatori presenteranno lunedì il caso alla procura distrettuale, per poi formalizzare le accuse. Il cantante era già sotto indagine da parte del gran giurì della contea di Los Angeles, che aveva aperto un fascicolo sulla morte di Celeste Rivas Hernandez.

La ragazza è stata dichiarata scomparsa lo scorso anno, all'età di 13 anni, avvistata l'ultima volta nell'aprile del 2024 a Lake Elsinore, come aveva riportato al Cnn. Il caso è stato aperto quando, l'8 settembre dell'anno scorso, una Tesla Model Y 2023 è stata portata via da un carro attrezzi da un quartiere residenziale di Hollywood dove era parcheggiata. La macchina è stata perquisita e nel bagagliaio è stato trovato un sacco nero, ricoperto da insetti: al suo interno vi erano il busto e la testa di una ragazza in decomposizione e in un altro sacco vi erano gli arti. D4vd è stato riconosciuto come obiettivo dell'indagine solo dopo un ricorso presentato in Texas dalla famiglia del cantante che, intanto, erano stati convocati dal gran giurì per testimoniare, ma sembra si siano rifiutati.

Nel frattempo, i legali del cantante hanno ribadito la sua innocenza e in una mail inviata all'Associated Press hanno reso noto: "Le prove mostreranno che David Burke non ha ucciso la ragazza, e non è la causa della sua morte". L'agenzia di stampa, però, conferma che le indagini sono concentrate sul cantante.