Il corpo decomposto della ragazza trovata nell’auto del cantante D4vd era lì da settimane

D4vd – ph Pascal Le Segretain:Getty Images

Il corpo in stato di decomposizione di Celeste Rivas Hernandez è stato trovato nel portabagagli dell'auto del cantante americano D4vd, giaceva lì da qualche settimana, stando a quanto ha riferito la Polizia di Los Angeles. Benché non vi sia ancora un giorno preciso, c'è almeno una cronologia dei fatti che racconta come si è arrivati al ritrovamento del corpo, rinchiuso in un sacchetto dell'adolescente la cui scomparsa era stata denunciata, per la prima volta, il 4 aprile del 2024 e poi altre due volte, senza che si fosse riusciti a trovarlo. Per adesso il cantante, che ha interrotto il proprio tour dopo l'identificazione del corpo, non è indagato e sta collaborando con la Giustizia.

Sono settimane, come scrive il Los Angeles Times che gli investigatori stanno lavorando per cercare di definire i contorni di questa vicenda, e soprattutto i movimenti della ragazza che all'epoca della scomparsa aveva 13 anni e il cui ritrovamento è stato effettuato il giorno dopo quello che sarebbe stato il suo quindicesimo compleanno. Come è successo che il suo corpo sia finito nel bagagliaio di una tesla intestata a un cantante di fama mondiale? Pare che la Tesla sia stata multata su una strada di Hollywood Hills, dove vive il cantante, 11 giorni prima del ritrovamento, ma che fosse parcheggiata lì da almeno un mese.

A denunciarlo sono stati i residenti del quartiere che avevano chiamato la Polizia che aveva multato la Tesla per aver superato il limite di sosta di tre giorni previsto dalla legge. La prima multa è del 27 agosto e l'auto sarebbe stata rimossa il 5 settembre, quando è stata trasportata nella rimessa. Dopo aver scoperto che nell'auto era stato ritrovato un corpo, i residenti hanno rivelato che l'auto era lì da oltre i tre giorni previsti dalla legge. "Non sono sicuro di quando siano iniziate esattamente le denunce per il parcheggio della Tesla, ma è stato più o meno all'inizio di agosto" ha detto il Capitano Scott Williams del Dipartimento di Polizia di Los Angeles

Pochi giorni dopo che l'auto era nella rimessa, un addetto al deposito che è passato a fianco all'auto ha notato un cattivo odore che proveniva dalla Tesla e ha allertato le Forze dell'Ordine che hanno perquisito l'auto e trovato un sacco nero che conteneva i resti della ragazza che è stata identificata anche grazie a un tatuaggio con al scritta "shhh" sul dito. La causa della morte della ragazza non è ancora chiara, quindi, stando alla Polizia di Los Angeles "non è ancora chiaro se vi sia una qualche responsabilità penale oltre all'occultamento del corpo". La famiglia di Rivas aveva denunciato per tre volte la scomparsa della figlia, D4vd e il suo manager alloggiavano in una proprietà di Los Angeles sulle colline hollywoodiane.