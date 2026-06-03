Lite all’uscita della discoteca a Taormina, auto travolge i ragazzi. Il sindaco posta il video: “Tentato omicidio”

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha postato il video di un’auto che si lancia sulla folla davanti all’uscita di una discoteca del posto. Il tutto sarebbe avvenuto dopo una lite tra ragazzi e c’è almeno un ferito. Il primo cittadino sui social: “Non posso tollerare questo tentato omicidio, chi sa parli”

Un'auto scura ha travolto alcuni giovani fuori da una discoteca di Taormina, ferendo almeno una persona. Il video è stato postato su Facebook dal sindaco, Cateno De Luca, che parla di tentato omicidio. Nel filmato si vede l'auto andare via e poi cambiare direzione, dirigendosi a tutta velocità sui ragazzi fermi davanti al locale. "Mi hanno inviato poco fa il video di quanto accaduto fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina intorno alle 3.15. Ho già inviato il video al dirigente della Polizia di Stato e a quello della Polizia Municipale di Taormina. Chiederò l'identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel filmato e il nome di chi era alla guida. Coloro che sanno e che hanno assistito a questo tentato omicidio, mi contattino".

La dinamica dei fatti, avvenuti nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 giugno, è ancora sconosciuta. L'auto si sarebbe lanciata sui ragazzi che stavano uscendo dal locale dopo una lite. La macchina sembra andarsene per poi fare inversione di marcia e tornare a tutta velocità sulla folla, tra le urla degli altri ragazzi che hanno assistito alla scena.

Nel video si vede distintamente un ragazzo travolto dalla macchina e proprio quel giovane sarebber rimasto ferito, anche se non sono note le sue condizioni di salute.

In un secondo filmato, il sindaco De Luca spiega che le forze dell'ordine "sono sulle tracce del conducente della vettura". "Se non ci è scappato il morto è solo per un caso fortuito. Come sindaco e genitore sono sconcertato per quanto accaduto all'uscita della discoteca. Chi guidava quella macchina va arrestato perché la sequenza del video è chiara. Stanno continuando ad arrivare messaggi legati a quanto successo durante la notte e anche grazie a queste segnalazioni siamo sulle tracce di chi era al volante. Abbiamo già capito in quale zona si trova anche grazie alle chat con i residenti del posto e con chi ha assistito all'accaduto".