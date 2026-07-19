Ragazzo di 17 anni colpito con tirapugni fuori da una discoteca a Gallipoli: è gravissimo

Un 17enne è stato colpito con un tirapugni fuori da una discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con un gruppo di giovani iniziato all’interno del locale: i trova in gravissime condizioni in ospedale.

immagine di repertorio

Un 17enne si trova in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stato colpito con un tirapugni in discoteca. Stando alle prime informazioni sull'accaduto, il giovane, originario della provincia di Potenza, era in vacanza in Salento con amici quando è stato aggredito violentemente la scorsa notte all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con un gruppo di giovani iniziato all'interno del locale.

Il 17enne durante la lite è stato colpito all'addome e alla testa molto probabilmente con un tirapugni sulla base delle ferite riportate. Subito è stato soccorso, ma si trova in gravi condizioni nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove nella notte è arrivato in codice rosso. Sull'accaduto indaga la polizia. Si cercano gli aggressori e chi lo ha colpito con il tirapugni.