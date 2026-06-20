Diciassettenne muore nello scontro con un Suv, automobilista in fuga: schianto di fronte al Twiga in Versilia

L’incidente mortale nella notte al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un ragazzo di 17 anni è morto, l’amico 18enne insieme a lui sullo scooter è ferito.

Immagine di repertorio

Dramma nella notte in Versilia: un ragazzo di diciassette anni è morto in un incidente avvenuto sul lungomare di fronte al Twiga, al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 4 della notte tra venerdì e sabato: il giovane viaggiava su uno scooter insieme a un amico poco più grande, che è rimasto ferito e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello a Pisa.

Lo scooter, stando a una prima ricostruzione, è finito contro un suv sul lungomare. E secondo le prime informazioni le persone che erano a bordo del suv sono scappate dopo lo schianto riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. Sul posto, insieme al personale del 118 con automatica ed elisoccorso, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire ai pirati della strada. Per il ragazzo di diciassette anni non c'è stato nulla da fare. L'amico diciottenne è stato portato in elicottero in ospedale.

Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Secondo le prime informazioni il suv, con targa svizzera, avrebbe fatto una inversione ad ‘U' prima dello schianto. Gli occupanti del suv, si tratterebbe di tre persone, sarebbero fuggiti a piedi.

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