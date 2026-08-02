Senigallia, bloccato col taser dopo una fuga dai carabinieri muore a 35 anni: disposta autopsia

Sarà l’autopsia disposta dalla Procura di Ancona a chiarire le cause del decesso di un uomo di 35 anni che era stato bloccato dai carabinieri dopo un tentativo di fuga a Senigallia.

Un uomo di 35 anni è morto improvvisamente oggi, domenica 2 agosto, mentre lo portavano in ospedale a Senigallia. L’uomo, si tratterebbe di un cittadino straniero, stando a quanto ricostruito finora, questa mattina alla guida di una BMW con targa ucraina non si era fermato a un posto di blocco dei carabinieri e aveva tentato la fuga dopo aver anche speronato la gazzella dei militari.

I carabinieri lo avevano intercettato verso le 5.30 mentre transitava a forte velocità nella zona di Cesano e lui aveva appunto ignorato l'alt dei militari. Era dunque iniziato un inseguimento dei carabinieri fino a quando l’uomo ha lasciato l’auto in via Sanzio e tentato la fuga a piedi. A quel punto però i militari lo hanno raggiunto e sarebbe una nata una colluttazione dunque la quale i carabinieri avrebbero utilizzato il taser contro il 35enne, descritto come in forte stato d’alterazione.

Dopo averlo bloccato i carabinieri hanno allertato i soccorsi sanitari del 118 e della Croce Rossa per l'assistenza medica e il trasporto in ospedale a Senigallia, ma da lì a poco l’uomo è improvvisamente deceduto. Sul posto sono intervenuti anche una Volante del Commissariato e la Polizia Locale per i rilievi e la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per accertare cos’è successo.

Il magistrato potrebbe valutare l'utilizzo del Modello 45-bis, che consente al pubblico ministero di annotare i nomi dei soggetti coinvolti in fatti di reato commessi "in evidente presenza di cause di giustificazione", come la legittima difesa o l'uso legittimo delle armi.

Per chiarire le cause della morte dell’uomo il pubblico ministero Valeria Cigliola ha disposto l'autopsia che verrà eseguita all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Le generalità della vittima, che con sé non aveva documenti, al momento non sono state diffuse.