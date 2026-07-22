Giallo a Ibiza, Francesco Forzieri trovato morto nel giorno del suo 33esimo compleanno: disposta l’autopsia

Francesco Forzieri, italiano di origine pugliese, è stato trovato morto a Ibiza dove lavorava come cameriere. Il corpo rinvenuto su una delle banchine della zona di Es Botafoc nel giorno del suo 33esimo compleanno. Disposta l’autopsia.

Francesco Forzieri (Facebook).

È giallo a Ibiza sulle cause della morte di Francesco Forzieri, italiano di origine pugliese che sull'Isola spagnola lavorava come cameriere. Il decesso si è verificato lunedì 20 luglio, nel giorno del suo 33esimo compleanno. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto in una delle banchine della zona di Es Botafoc, intorno alle 4.30 del mattino, vicino a uno dei pontili.

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Forzieri per cercare di capire cosa sia successo negli attimi precedenti la morte. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere annegato, ma si tratta ancora di un'ipotesi che dovrà essere verificata.

"Aveva trovato lavoro nel ristorante Rigatoni, come cameriere, per fare quella che si chiama in gergo la stagione – ha detto al Corriere Adriatico il fratello Antonio -. Quest’anno i suoi colleghi gli avevano prospettato questa opportunità e lui, quindi, aveva deciso di partire. Era stato un po’ ovunque nel tempo, da Amsterdam a Bruxelles a Madrid: si dilettava anche a fare il deejay all’occorrenza. Anche se, appunto, lui girava il mondo eravamo molto legati e mi mancherà".

Forzieri era originario di Lucera ma da tempo viveva a San Benedetto del Tronto. La Farnesina è in contatto con la famiglia per tutte le procedure anche di rimpatrio della salma. Intanto, chi conosceva il 33enne è sotto choc: "Checco nostro. Ieri al tuo compleanno tutti aspettavamo che ci rispondevi stando lontano dalla casa e da noi tutti stiamo ancora aspettando e non ci vogliamo credere che ci hai lasciati. Hai lasciato un vuoto profondo in tutti noi. I nostri cuori sono in mille pezzi e non ti immagini nemmeno che dolore immenso che ci hai dato", è uno dei messaggi a lui dedicati apparsi su Facebook nelle scorse ore e scritto dalla cognata Yulia.