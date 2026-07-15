Il dj Ryan Spiteri trovato morto in auto a Malta insieme a una donna. L’ultimo post social: “Pensieri dolorosi”

Il dj 47enne Ruan Spiteri è stato trovato morto in un’auto in una strada residenziale di Marsascala, località balneare di Malta. Insieme a lui anche il cadavere di una donna. Indagini in corso, attesa per l’autopsia.

È giallo a Malta dove il famoso dj Ryan Spiteri è stato trovato cadavere in un'auto ferma davanti a un garage, in una strada residenziale di Marsascala, località balneare nel sud dell'isola. L'uomo aveva 47 anni. Insieme a lui nella vettura c'era una donna di 42 anni, anche lei rinvenuta senza vita.

L'allarme è arrivato dai vicini, che hanno chiamato la polizia alle 21.15 di martedì sera, ma i nomi delle vittime sono stati resi noti soltanto questa mattina. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire le cause dei decessi. La polizia ha fatto tuttavia sapere che, allo stato attuale, l'ipotesi del coinvolgimento di terze persone appare da escludere. Gli accertamenti si stanno concentrando sulle ultime ore di vita del dj.

Spiteri era una figura popolare nella scena notturna maltese ed era stato voce di Vibe FM e di ONE Radio, l'emittente del Partito Laburista. Solo lo scorso lunedì sera era stato tra i protagonisti dell'after-party della festa per la Madonna del Carmine. A quanto pare la donna trovata morta insieme a lui era la sua nuova compagna.

L'uomo, qualche ora prima della tragedia, aveva pubblicato un lungo post sulla propria pagina Facebook scritto in maltese. "Amici miei, se provate queste sensazioni e credete di essere alla fine, andate da qualche parte in riva al mare, anche da soli, e ricordatevi che quando Dio chiude una porta, ne apre cento altre per voi, chiunque voi siate". Poco prima nello stesso messaggio aveva scritto: "Non scriverò molto e spero che, se c'è qualcuno che ogni giorno è tormentato da pensieri dolorosi come me, possa riflettere attentamente e leggere queste parole, sapendo che un giorno verrà da me e mi dirà: "Ti ho fatto come me, invece di pensare a cosa farai per andare nell'aldilà, prova ad imparare lentamente ad amare te stesso".