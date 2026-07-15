Iran, la guerra in diretta, Trump: “Senza accordo, colpiremo centrali e ponti”. I pasdaran lanciano missili su cargo e petroliere

Dopo meno di un mese, è ripreso il blocco delle navi, delle coste e dei porti iraniani da parte delle forze Usa. Lo ha annunciato lo Us Central Command spiegando che ci sono 20 navi da guerra e centinaia di aerei militari americani che operano nella regione e "le forze americane restano vigili, letali e pronte". Il blocco navale annunciato lunedì ha di fatto messo fine al cessate il fuoco di 60 giorni che era stato negoziato da Teheran e Washington. Gli Usa avevano rimosso il blocco navale il 18 giugno, dopo quasi due mesi, in attuazione del memorandum d'intesa tra i due Paesi. Le navi che attraversano il Golfo dell'Oman e si avvicinano allo Stretto di Hormuz devono contattare le navi Usa e le imbarcazioni sospettate di violare il blocco saranno fermate e ispezionate. "Il blocco non impedirà i transiti di navi neutrali attraverso lo Stretto da o per destinazioni non iraniane", ha assicurato il comando Usa.