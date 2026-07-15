Iran, la guerra in diretta, Trump: “Senza accordo, colpiremo centrali e ponti”. I pasdaran lanciano missili su cargo e petroliere

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 15 luglio 2026 in tempo reale. Lo Us Central Command annuncia di aver ripreso blocco navale a Hormuz con 20 navi coinvolte. Continuano i bombardamenti e lancio di missili tra Teheran e Washington. Trump: “Attacchi all'Iran continueranno finché non dirò basta. Senza accordo colpiremo centrali e ponti". Il Presidente Usa insiste: “Lo Stretto è aperto, ma non per l'Iran”" I pasdaran però colpiscono obietti Usa nel Golfo e bloccano Hormuz lanciando missili su cargo e petroliere: "Resta chiuso fino a termine raid Usa”
Teheran: "Oltre 30 civili uccisi nei recenti raid Usa nel sud del Paese"
Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato oggi, in un post su X, che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi Usa nel sud dell'Iran. "Più di 30 cittadini civili hanno perso la vita negli attacchi che hanno colpito le regioni meridionali del Paese negli ultimi giorni", ha affermato Fatemeh Mohajerani. Lo riporta Iran International.
Almeno due morti e oltre 260 feriti in ultimi attacchi Usa
Almeno due persone sono morte e oltre 260 sono rimaste ferite negli ultimi attacchi statunitensi contro l'Iran. Lo afferma, riporta Al Jazeera, Hossein Kermanpour, portavoce del ministero della Salute iraniano. Sono stati già dimessi 222 feriti, ha aggiunto il funzionario.
Iran rivendica attacco contro una base militare statunitense in Giordania
Le forze armate iraniane hanno rivendicato un attacco con droni contro asset militari statunitensi nella base aerea di Al Azraq, in Giordania. Secondo l'agenzia di stampa statale «Irna», sarebbero stati colpiti un'area dove erano schierati caccia F/A-18, un edificio destinato agli alloggi del personale e un grande hangar per le attrezzature militari. Le autorità iraniane hanno affermato che le operazioni proseguiranno "fino alla vittoria finale". La notizia non è stata confermata in modo indipendente e il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) non ha ancora commentato.
La Giordania ha abbattuto 3 missili lanciati da Teheran
Le forze armate della Giordania hanno reso noto di aver abbattuto nella notte tre missili lanciati dall'Iran in risposta ai raid Usa. "Le difese aeree hanno intercettato e abbattuto tre missili balistici che erano entrati nel territorio giordano dall'Iran", ha riferito una nota in cui si precisa che non ci sono stati danni, né feriti. Anche ill Kuwait ha annunciato usta notte che le difese aeree sono state impegnate nel fronteggiare un attacco iraniano con droni.
Attaccata nave militare del Kuwait, quattro feriti
Le forze armate del Kuwait affermano che una delle loro navi è stata presa di mira da quelli che hanno definito attacchi iraniani, ferendo quattro militari. Il personale ferito ha ricevuto cure mediche e si trova in condizioni stabili, hanno dichiarato le Forze armate del Kuwait in un comunicato. Le Forze armate del Kuwait hanno a loro volta intercettato un missile balistico, cinque missili da crociera e 33 droni negli attacchi odierni, che hanno preso di mira diverse infrastrutture civili, provocando danni materiali a causa dei detriti.
Teheran: “Hormuz chiuso fino al termine dei raid Usa”
I Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso finché non cesseranno "gli atti di aggressione americani". In un comunicato letto alla tv iraniana, i Pasdaran hanno anche minacciato di bloccare altre rotte strategiche per le esportazioni di petrolio e gas che "servono gli Usa e i loro alleati". "Le esportazioni di petrolio e gas o saranno accessibili a tutti o non lo saranno per nessuno", ha concluso il comunicato alludendo al blocco navale imposto nuovamente dagli Usa.
Trump: “Senza accordo colpiremo centrali e ponti”
Il presidente americano, Donald Trump, ha minacciato di colpire le centrali elettriche iraniane se non sarà raggiunto un accordo in settimana con Teheran. “La prossima settimana si mette proprio male per loro perchè la prossima settimana tocca alle centrali elettriche", ha dichiarato Trump in un'intervista a Fox News, "la prossima settimana tocca ai ponti. Abbatteremo tutte le loro centrali. Abbatteremo tutti i loro ponti, a meno che non si siedano a un tavolo a negoziare”.
Iran: "Attaccati obiettivi Usa in Bahrein, Kuwait e Giordania”
Le forze armate iraniane hanno rivendicato di aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi Usa in Bahrein, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla tv di Stato, in Bahrein è finita nel mirino la Quinta Flotta Usa, in Giordania gli hangar usati dalle forze Usa e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Azraq e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani a Mina Abdullah.
Trump: “Attacchi all'Iran continueranno finché non dirò basta”
Gli attacchi contro l'Iran "continueranno finché non dirò basta". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che "prima o poi" gli Stati Uniti colpiranno gli obiettivi del settore energetico. "L'energia la lascerò per ultima. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti", ha minacciato Trump.
Hormuz, lo Us Central Command annuncia di aver ripreso il blocco navale: 20 navi coinvolte
Dopo meno di un mese, è ripreso il blocco delle navi, delle coste e dei porti iraniani da parte delle forze Usa. Lo ha annunciato lo Us Central Command spiegando che ci sono 20 navi da guerra e centinaia di aerei militari americani che operano nella regione e "le forze americane restano vigili, letali e pronte". Il blocco navale annunciato lunedì ha di fatto messo fine al cessate il fuoco di 60 giorni che era stato negoziato da Teheran e Washington. Gli Usa avevano rimosso il blocco navale il 18 giugno, dopo quasi due mesi, in attuazione del memorandum d'intesa tra i due Paesi. Le navi che attraversano il Golfo dell'Oman e si avvicinano allo Stretto di Hormuz devono contattare le navi Usa e le imbarcazioni sospettate di violare il blocco saranno fermate e ispezionate. "Il blocco non impedirà i transiti di navi neutrali attraverso lo Stretto da o per destinazioni non iraniane", ha assicurato il comando Usa.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 15 luglio
Lo Us Central Command annuncia di aver ripreso blocco navale a Hormuz con 20 navi coinvolte. Continuano i bombardamenti e lancio di missili tra Teheran e Washington. Trump: “Attacchi all'Iran continueranno finché non dirò basta. Senza accordo colpiremo centrali e ponti". Il Presidente Usa insiste: “Lo Stretto è aperto, ma non per l'Iran”" I pasdaran però colpiscono obietti Usa nel Golfo e bloccano Hormuz lanciando missili su cargo e petroliere: "Resta chiuso fino a termine raid Usa”