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Auto esce fuori strada e si ribalta sulla Statale 89 tra Foggia e Manfredonia, morti due uomini e una donna

Tragico incidente sulla statale 89, tra Foggia e Manfredonia, dove un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Morti due uomini e una donna. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Carabinieri.
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A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Tragico incidente oggi, venerdì 26 giugno, sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia, dove sono morti due uomini e una donna. Per cause in corso di accertamento, l'autovettura su cui viaggiavano, una Opel Corsa nera, è uscita di strada e si è ribaltata.

Lo schianto è avvenuto all'alba, all'altezza del chilometro 178+300.  A quanto si apprende, a dare l'allarme intorno alle 4 del mattino è stato un automobilista.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono immediatamente intervenuti anche i Vigili del fuoco per estrarre i corpi delle tre vittime dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area. Insieme a loro i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto.

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A quanto si apprende, la circolazione lungo la SS89 è stata ridotta su una sola corsia, con inevitabili ripercussioni sul traffico con rallentamenti.

In aggiornamento.

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