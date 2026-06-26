Auto esce fuori strada e si ribalta sulla Statale 89 tra Foggia e Manfredonia, morti due uomini e una donna
Tragico incidente oggi, venerdì 26 giugno, sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia, dove sono morti due uomini e una donna. Per cause in corso di accertamento, l'autovettura su cui viaggiavano, una Opel Corsa nera, è uscita di strada e si è ribaltata.
Lo schianto è avvenuto all'alba, all'altezza del chilometro 178+300. A quanto si apprende, a dare l'allarme intorno alle 4 del mattino è stato un automobilista.
Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono immediatamente intervenuti anche i Vigili del fuoco per estrarre i corpi delle tre vittime dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area. Insieme a loro i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto.
A quanto si apprende, la circolazione lungo la SS89 è stata ridotta su una sola corsia, con inevitabili ripercussioni sul traffico con rallentamenti.
In aggiornamento.