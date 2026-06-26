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Auto esce fuori strada e si ribalta sulla Statale 89 tra Foggia e Manfredonia, morti due uomini e una donna

Tragico incidente sulla statale 89, tra Foggia e Manfredonia, dove un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Morti due uomini e una donna. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Carabinieri.