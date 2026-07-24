Paziente scompare dal reparto geriatrico a Crotone, trovato 10 ore dopo nei sotterranei: “Nessuno l’ha visto”

“Aveva addosso un pigiama, un catetere e l’agocannula al braccio, non deambula nel migliore dei modi ed è riuscito a fare sei piani di scale a piedi indisturbato senza che nessuno lo vedesse” denunciano i familiari dell’anziano,

Un anziano paziente dell'ospedale di Crotone è scomparso improvvisamente dal reparto geriatrico dove era ricoverato ed è stato rinvenuto solo dieci ore dopo nei sotterranei, grazie all'intervento della polizia. "Secondo voi è normale che una persona sparisca in ospedale per 10-11 ore? Poteva succedere a qualsiasi cosa" denunciano ora i familiari chiedendo dei correttivi alle procedure della struttura sanitaria calabrese lamentando anche la mancanza di telecamere di sorveglianza funzionanti che avrebbero potuto individuare l'uomo molto più facilmente.

I fatti risalgono alla sera di mercoledì scorso 22 luglio quando l'anziano di 81 anni è improvvisamente sparito dal reparto di geriatria, dove era ricoverato dal 16 luglio, senza che nessuno si accorgesse di lui. "Ci hanno avvisato verso le 23-23:15", racconta la figlia del pensionato di costruendo quei terribili momenti in cui non si sapeva dove fosse finito l'anziano.

Neanche un primo intervento della polizia sul posto con le ricerche fuori e dentro l'ospedale aveva portato a risultati e nessuno delle persone in servizio notturno lo aveva visto e nessuna telecamera di sorveglianza era consultabile. "Ci è stato risposto che le telecamere non funzionano o se ce n'è qualcuna che funziona bisognava aspettare il giorno dopo. Possibile che in una struttura sanitaria non ci sia un sistema di video sorveglianza adeguato?" si chiede la stessa figlia dell'uomo raccontando l'assurda vicenda.

La svolta è arrivata solo il mattino successivo quando la polizia è tornata ad ispezionare piano per piano tutto l'ospedale e alle 8:30 finalmente hanno rinvenuto l'ottantenne ne sotterranei, chiuso da solo in una stanzetta vino al reparto caldaie. "L'abbiamo trovato in condizioni che nemmeno nel Terzo modo, sporco in una stanza sporchissima con presenza di escrementi di animali e chi più ne ha più ne metta", afferma la figlia, sottolineando che si tratta di una persona malata di Parkinson e demenza.

"Aveva addosso un pigiama, un catetere e l'agocannula al braccio, non deambula nel migliore dei modi ed è riuscito a fare sei piani di scale a piedi indisturbato senza che nessuno lo vedesse" ha sottolineato la donna spiegando che l’anziano non si è fermato al piano terra, ma “è riuscito a scendere altri 2 piani e andare nei sotterranei tranquillamente, totale piani percorsi 8”. Alla fine l'uomo è stato visitato e ricoverato nuovamente nello stesso reparto.