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Giacomo Solinas scomparso, messaggi e minacce alla mamma: “Se non avrò i soldi venderò gli organi”

La mamma di Giacomo Solinas, Maria Lidia Pistis, continua a cercare il figlio 39enne scomparso l’8 luglio 2023 in Sardegna. Durante le sue ricerche, è stata vittima di un tentativo di estorsione. Tramite messaggi, uno sconosciuto chiedeva soldi in cambio della vita del giovane. “Se non avrò il denaro, capirò che non è importante per voi”.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Attorno alla scomparsa di Giacomo Solinas, il 39enne sardo allontanatosi da casa l'8 luglio del 2023 con il cellulare e la carta di identità, sembra essere sceso il silenzio. Le ricerche proseguono senza fare rumore e anche l'ultima segnalazione arrivata alla madre di Solinas, Maria Lidia Pistis, è stata verificata dalle forze dell'ordine. Il giovane ripreso dalle telecamere di sicurezza di un centro commerciale di Cagliari non era purtroppo Giacomo. "Io non mi arrendo e continuo a cercare", ha sottolineato Maria Lidia Pistis a Fanpage.it.

Tramite la sua legale, Pistis ha fa fatto formale richiesta a Google per risalire al proprietario di un'utenza telefonica sconosciuta ai familiari e registrata nell'account email di Giacomo. Della serie di numeri che compongono l'utenza, è possibile vedere solo l'ultima cifra, il 58. "Per questo abbiamo chiesto ufficialmente a Google di decriptare il resto, vorremmo risalire all'intestatario della sim. Ho controllato i tabulati telefonici e non ci sono numeri con questa cifra finale tra i contatti avuti da Giacomo prima di sparire. Potrebbe essere un'utenza inglese riattivata da lui dopo la scomparsa o il numero di qualcuno che ha approfittato del momento di fragilità di mio figlio per allontanarlo da casa".

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"Non riesco a restare ferma", ha concluso Pistis che recente è stata vittima di un tentativo di estorsione. Uno sconosciuto, tramite un'utenza telefonica camerunense, si è finto il rapitore di Giacomo Solinas, chiedendo denaro in cambio del rilascio. "I toni assunti sono diventati quasi subito violenti – ha ricordato Pistis -. Ho sporto regolare denuncia quando ho capito che si trattava di un tentativo di estorsione".

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Nei messaggi, visionati da Fanpage.it, lo sconosciuto  si presenta come "l'unica persona sulla terra che sa dove si trova Giacomo". "Vi dirò cosa succede – scrive – e dovrete solo fare una scelta. Sarò diretto, la vostra e la sua vita dipende da questo". E poi: "Non ho tempo per giocare. Se ci sentiamo te lo riprendi vivo, altrimenti lo recuperi senza vita. Lo avrai, vivo o morto, tutto dipenderà da te. Ho rapito Giacomo, era prigioniero in una delle mie residenze e mi deve dei soldi. Attualmente è legato e imbavagliato in un furgone abbandonato. Sta diventando ingombrante e me ne sbarazzerò stasera stesso".

Poi scrive: "Se mi date quello che vi chiedo, vi dirò dove recuperarlo, altrimenti chiamerò uno specialista che estrarrà i suoi organi. Venderò i reni e lascerò il corpo in un sacco della spazzatura". Lo sconosciuto ha poi chiesto 2500 euro nei primi 30 minuti, 5000 in un'ora e 1000 in 2 ore. "Oltre questi termini – scrive ancora – capirò che non è importante per voi. Se pensi che io sia un mitomane, ti prendi il rischio e domani te ne pentirai".

Il codice Iban inoltrato dall'utente a Pistis, come apprende a Fanpage.it, fa capo a un anziano che aveva perso i documenti e che ne aveva denunciato lo smarrimento.

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