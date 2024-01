Il giallo della scomparsa di Giacomo Solinas: sparito da oltre 200 giorni, ma spunta un video Giacomo Solinas, 39enne di Gonnesa, è scomparso a luglio scorso poco prima di partire per la Costa Smeralda come lavoratore stagionale. Da allora si sono perse le tracce, ma la famiglia non crede all’allontanamento volontario: tutto quello che non torna nel giallo secondo la madre dell’uomo e il criminologo Gianni spoletti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Giacomo Solinas è scomparso da casa da circa 200 giorni: era lo scorso 8 luglio quando del 39enne di Gonnesa, nel Sud Sardegna, si sono perse le tracce. Sarebbe dovuto partire per andare a lavorare come stagionale in Costa Smeralda ma non ci è mai arrivato.

Di certo si sa che si diresse verso le campagne dapprima in auto, lasciò in un punto zaino e borsone che aveva con sé, poi tornò a casa e uscì a piedi come dimostrano le riprese di alcune telecamere di videosorveglianza del paese. Partirono le ricerche ma sul caso calò ben presto il silenzio. Fino a mercoledì scorso, quando sulla vicenda ha riacceso i riflettori Chi l'ha visto?.

Nel corso della trasmissione andata in onda su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli, sono stati resi noti nuovi elementi che riaprono il giallo. In particolare, in uno video si vede Solinas che cammina sul ciglio di una strada di campagna. Un attimo prima di sparire dalla visuale della telecamera, pare alzare una mano. Sembra in tutto e per tutto un saluto, ma non si vede chi sia il suo interlocutore. Qualcuno o più persone che lo stavano aspettando? Risponde ancora non ci sono.

"Non crediamo – ha detto il crimonologo Gianni Spoletti a Chi l'ha visto?, che sta seguendo il caso – a una scomparsa volontaria. Crediamo sia stato aiutato da qualcuno a scomparire nel nulla". Sempre Spoletti ha fatto sapere che qualcuno, dopo la scomparsa di Solinas, ha provato ad accedere al suo account di posta elettronica, più volte. Al punto che poi l'account è stato "bloccato". Non è tutto. Il giorno prima di svanire nel nulla Giacomo avrebbe disattivato la funzione localizzazione allo smartphone, ha effettuato una telefonata di pochi secondi. Poi ha spento il telefono.

I familiari credono avesse un appuntamento con qualcuno e chiedono a chi abbia informazioni utili di farsi avanti. Non si arrendono e vogliono la verità. "Chi sa qualcosa parli, per aiutarci ad avere le risposte che cerchiamo", è l'appello lanciato dalla mamma di Giacomo, Lidia.