Elena Rebeca Burcioiu scomparsa 8 giorni fa, il suo giubbotto bianco di pelliccia trovato sotto un ponte

È stato ritrovato lungo la Statale 16 il giubbotto bianco di pelliccia che Elena Rebeca Burcioiu indossava il giorno della sua scomparsa, avvenuta lunedì 2 marzo tra Foggia e San Severo. Nello stesso luogo era stato ritrovato, poco dopo la denuncia fatta dall'amica, il cellulare della giovane. Il ritrovamento è avvenuto circa una settimana fa, ma è stato reso noto alla stampa solo oggi, martedì 10 marzo. Dalle tracce sul giubbotto sono ripartite le indagini: il tutto grazie all'ausilio di un cane molecolare, un pastore belga di 5 anni.

La giacca è stata trovata sotto un ponte noto alle forze dell'ordine perché zona di prostituzione. Le ricerche sono ancora molto lontane da una svolta, almeno secondo quanto finora noto. Questa mattina l'unità cinofila della Protezione Civile dell'associazione nazionale della Guardia di Finanza ha perlustrato le campagne nel raggio di qualche chilometro. Impiegato anche un drone della polizia locale per perlustrare dall'alto terreni e strade attorno al luogo della scomparsa. La 21enne era arrivata in Italia 3 mesi fa insieme a un'amica e con lei aveva cercato un lavoro regolare, senza però riuscirci. Dopo aver lavorato come bracciante per qualche tempo, era purtroppo finita nella rete dello sfruttamento della prostituzione.

Ed è in questo ambito che le indagini si stanno concentrando: la ragazza aveva incontrato dei clienti la mattina della scomparsa e dopo l'appuntamento non è tornata dalla coinquilina che l'aspettava per rientrare a casa. Da qui è partita la denuncia, che ha assunto un altro rilievo quando è stato ritrovato il cellulare della 21enne. Secondo quanto riferito dall'amica, Elena era stata minacciata da un uomo nei giorni prima della scomparsa.

Si tratterebbe, secondo quanto finora emerso, di un uomo dell'Est Europa noto alle forze dell'ordine per sfruttamento della prostituzione. Le autorità temono dunque che alla ragazza possa essere accaduto qualcosa di brutto. La 21enne è orfana e non ha altri familiari che la aspettano. La Prefettura di Foggia ha diffuso la sua foto, chiedendo a chiunque avesse informazioni utili alle indagini di contattare le autorità.