Polli con buchi nel corpo beccati da altri animali, l’inchiesta di Report: “Vittime di cannibalismo”

Una nuova inchiesta di Report mostra abusi e gravi carenze igieniche e di cura in un allevamento di polli riproduttori, spesso vittime anche di episodi di cannibalismo. Le immagini che verranno mandate in onda domenica 12 aprile sono state ottenute dall’associazione Essere Animali.

Immagine di repertorio.

Carenze igieniche, violenze sugli animali, carcasse lasciate in mezzo agli altri polli ed episodi di cannibalismo. A mostrare quello che accade dentro un allevamento di polli riproduttori sarà il programma Report, nella puntata che andrà in onda alle 20.30 di oggi, domenica 12 aprile.

La giornalista Giulia Innocenzi firma un'inchiesta che raccoglie immagini esclusive ottenute dall'associazione Essere Animali e raccolte tra dicembre 2025 e gennaio 2026 da un ex dipendente. I video anteprima diffusi nelle scorse ore mostrano la crudeltà del sistema delle razze selezionate per la crescita rapida di petto e cosce (più richieste nei supermercati).

Nell’allevamento, per evitare che sviluppino obesità, zoppie e infarti, i polli riproduttori (quelli che danno alla luce i polli da cui si ricava la carne venduta nei supermercati, ndr) vengono malnutriti. Soffrono così di fame cronica e per questo gli atti di cannibalismo sono frequenti.

I video mostrano violenze nei confronti dei polli, carenze igieniche e di cure, nei casi di animali malati. Gli animali vengono scaraventati contro i recinti, afferrati per una sola ala, presi per il collo e fatti roteare durante gli abbattimenti che, invece, richiederebbero una morte rapida, mentre alcuni polli maschi hanno le zampe mutilate.

Da anni Essere Animali porta avanti battaglie sul benessere dei polli negli allevamenti intensivi. Come ricorda Il Fatto Quotidiano, solo pochi mesi fa l'associazione ha pubblicato un report sui problemi legati alla qualità dei prodotti a base di carne di pollo venduti nei supermercati, analizzando l’incidenza di casi gravi di white striping.

Si tratta di una malattia che si presenta sotto forma di strisce bianche, costituite da grasso e tessuto cicatriziale, sui petti di pollo e che è indice di scarsa qualità della carne e condizioni di allevamento assolutamente inadeguate.

Tempo fa, invece, l'associazione aveva realizzato un'inchiesta sotto copertura in 4 allevamenti di polli situati nel Veronese che riforniscono KFC Italia, denunciando violenze degli operatori sugli animali, spesso presi a calci o lasciati agonizzanti con ferite aperte.