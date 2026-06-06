Auto travolge due ragazzi in sella alle loro biciclette a Brescello: morto un 19enne, ferito l’amico

Un 19enne è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre era in bici a Brescello, nel Reggiano. Ferito l’amico che era con lui. Indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità dell’incidente.

Immagine di repertorio.

Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto lungo la Strada Provinciale 62 ‘Cisa', a Brescello, nel Reggiano. L'incidente mortale è avvenuto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno, intorno alle 3.30. Il 19enne si chiamava Giovanni Zaccaria Abden.

Secondo quanto è stato ricostruito, a travolgere il ragazzo sarebbe stata una Volkswagen Passat, all'altezza della concessionaria Auto Zatti. Il 19enne era insieme a un amico, entrambi in sella alle loro biciclette. Le cause dell'investimento sono ancora in fase di accertamento.

La vittima, originaria e residente a Pontendera, nel Pisano, ha perso la vita nell'impatto. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, intervenuti rapidamente sul posto, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni anch'esso originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Quando i soccorritori sono intervenuti sul posto, era cosciente ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma. Pare che i due giovani fossero arrivati in treno a Parma e dovessero andare ad un concerto a Reggio Emilia.

Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, insieme al 118, anche i Carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità.

I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati immediatamente posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Al momento sono in corso gli accertamenti dei militari dell'Arma, serviranno a ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell'accaduto ed accertare le eventuali responsabilità del sinistro.

Gli incidenti che vedono coinvolte auto e ciclisti purtroppo sono frequenti. Il mese scorso un ciclista di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo. Il giovane è deceduto sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla bicicletta. Alla guida dell'altro veicolo c'era un ragazzo di 25 anni.