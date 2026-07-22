Investe con l’auto una coppia a Bari Sardo e poi accoltella più volte il ragazzo: muore il 25enne, ferita la donna

A Bari Sardo, in Sardegna, un’auto ha investito una coppia di ragazzi e subito dopo l’impatto il conducente sarebbe sceso dalla macchina per poi accoltellare ripetutamente il giovane di 25 anni, morto poco dopo.

immagine di repertorio

Tragedia a Bari Sardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. Subito è scattata la rischiesta di aiuto al 118: quando i sanitari sono arrivati sul posto purtroppo per il 25enne non c'era più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo, i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. Dopo le prime cure sul luogo dell'aggressione è stata trasferita in ospedale a Cagliari per accertamenti. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire all'identità dell'aggressore. Fondamentale sarà il vaglio delle telecamere di video-sorveglianza della zona.