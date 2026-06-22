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Auto si ribalta nel Foggiano, Luigi Limosani muore a 25 anni: stava rientrando da un concerto, ferito l’amico

Il 25enne Luigi Limosani è morto in un incidente a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Era alla guida di un’auto che, per cause da chiarire, si è ribaltata. Ferito l’amico che era con lui. Stavano rientrando dalla festa patronale con concerto finale di Elettra Lamborghini.
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A cura di Eleonora Panseri
Luigi Limosani, 25 anni.
Luigi Limosani, 25 anni.

Tragico incidente a San Nicandro Garganico (Foggia), lungo la strada che conduce a Torre Mileto, dove è morto un ragazzo di 25 anni. La vittima del sinistro, verificatosi poco prima delle 23, si chiamava Luigi Limosani.

A quanto si apprende, il giovane viaggiava a bordo di una piccola utilitaria insieme a un amico quando, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il veicolo è uscito di strada, si è ribaltato più volte e ha terminato la sua corsa nelle campagne adiacenti alla carreggiata.

Immediatamente è partita la richiesta di soccorso, con l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 e delle forze dell'ordine. Le condizioni del 25enne, che era alla guida, sono apparse subito disperate. I medici hanno tentato ogni manovra possibile per salvarlo, ma il giovane è deceduto durante i soccorsi, prima ancora di poter essere trasferito in ospedale.

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Era stato nel frattempo attivato anche l'elisoccorso per un eventuale trasporto d'urgenza. L'amico, un giovane di 27 anni, è stato trasportato in ospedale all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi. 

I Carabinieri hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, la tragedia è avvenuta al termine della festa patronale che si è tenuta fino a ieri sera a San Nicandro con concerto finale di Elettra Lamborghini.

Sui social il ragazzo aveva anche postato un video dell’evento. La vittima lavorava come barista in un locale del centro cittadino ed era molto conosciuta.

La storia del concerto di Elettra Lamborghini pubblicata da Luigi Limosani sui social.
La storia del concerto di Elettra Lamborghini pubblicata da Luigi Limosani sui social.

"Credo che la misura sia colma", ha scritto sui social il sindaco Matteo Vocale e ha annunciato di voler "chiedere già stamani di essere ricevuto dal questore e dal prefetto. È giunta l'ora che ognuno faccia la propria parte, fino in fondo, nessuno escluso. Giovani, genitori, gestori dei locali, istituzioni".

Infatti, l'incidente dell'altra sera è il secondo avvenuto in pochi giorni. Due settimane fa un giovane di 17 anni ha perso la vita sempre a San Nicandro Garganico, lungo la stessa arteria, mentre a piedi attraversava la carreggiata ed è stato investito da un'autovettura guidata da un 18enne.

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