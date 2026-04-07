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Cesena, ventenne con disturbi cognitivi e comportamentali scomparso senza medicine: al via ricerche a tappeto

Angelo è scomparso ieri a Cesena: ha 20 anni, è alto un metro e 65, ha una corporatura media e ieri, giorno della scomparsa, indossava pantaloni corti neri, canottiera bianca e scarpe bianche.
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A cura di Davide Falcioni
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Sono ore di grande preoccupazione quelle che sta vivendo Cesena per la scomparsa di Angelo, un ragazzo residente nella zona di Sant'Egidio di cui non si hanno più notizie dalle prime ore di ieri, lunedì di Pasquetta. Il ragazzo si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione e, con il passare delle ore, l'apprensione di familiari e amici si è fatta sempre più forte, dando il via a una mobilitazione che sta correndo rapidamente sui social network, rilanciata anche dall'associazione Penelope Emilia Romagna.

Stando a quanto diffuso dai parenti in un post su Facebook, il giovane soffrirebbe di alcuni disturbi cognitivi e comportamentali. Un particolare che rende le ricerche ancora più urgenti è il fatto che Angelo sia attualmente sprovvisto dei farmaci che deve assumere con regolarità. I familiari hanno avvertito che, a causa della mancanza della terapia, il giovane potrebbe manifestare comportamenti aggressivi, sia verso se stesso che nei confronti di altre persone.

Per questa ragione, l'invito rivolto a chiunque dovesse avvistarlo è quello di contattare immediatamente le forze dell'ordine o i familiari stessi. Angelo – come ricorda l'associazione Penelope – ha 20 anni, è alto un metro e 65, ha una corporatura media e ieri, giorno della scomparsa, indossava pantaloni corti neri, canottiera bianca e scarpe bianche.

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