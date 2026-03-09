Elena Burcioiu, la 21enne sarebbe stata minacciata prima di sparire: indagini si concentrano su un uomo

Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa tra Foggia e San Severo una settimana fa. La ragazza era arrivata in Italia circa 3 mesi fa ed è orfana. Le indagini si stanno concentrando su un presunto sfruttatore della prostituzione che avrebbe minacciato la 21enne pochi giorni prima che si perdesse ogni sua traccia.

Vanno avanti le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni scomparsa lo scorso 2 marzo nelle campagne tra Foggia e San Severo. Il suo cellulare è stato trovato lungo la Statale 16 poche ore dopo la denuncia, ma da allora della 21enne non è stata trovata alcuna traccia. Sulla scomparsa avvenuta ormai una settimana fa continuano a indagare Polizia di Stato e Carabinieri. A lanciare l'allarme, come è noto, è stata l'amica con la quale la 21enne viveva.

Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti informate, le indagini si sono concentrate nelle ultime ore su un uomo che avrebbe minacciato la 21enne pochi giorni prima della sua scomparsa, avvenuta il 2 marzo. Si tratterebbe di un uomo originario dell'Europa dell'Est che, secondo alcune testimonianze, sarebbe uno sfruttatore della prostituzione.

L'uomo in questione avrebbe minacciato la 21enne e un'altra connazionale pochi giorni prima della scomparsa di Elena. Il ritrovamento del telefono ha indirizzato le indagini sull'ipotesi di una vendetta: si teme, infatti, che alla 21enne di origini rumene residente in Italia possa essere accaduto qualcosa.

Sono stati controllati in questi giorni anche alcuni vasconi irrigui nelle campagne della zona, ma della ragazza nessuna traccia. Secondo quanto ricostruito in questa settimana anche grazie alla denuncia della coinquilina di Elena, la giovane si prostituiva insieme all'amica per sopravvivere.

La 21enne è orfana e non ha fratelli o sorelle. Era arrivata in Italia circa 3 mesi fa insieme alla coinquilina e con lei avrebbe cercato di trovare un lavoro regolare. Prima di finire nella rete della prostituzione, aveva cercato di lavorare come bracciante agricola e anche nei giorni prima della scomparsa aveva svolto alcuni lavori nell'ambito.

La mattina del 2 marzo, Elena avrebbe incontrato alcuni clienti, ma dopo quell'appuntamento non sarebbe più tornata dall'amica con la quale avrebbe dovuto rientrare a casa.

La Prefettura di Foggia ha diffuso la foto della 21enne chiedendo ai cittadini di segnalare eventuali avvistamenti che possano aiutare le indagini.