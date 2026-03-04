Attualità
Scomparsa 21enne a Foggia: ricerche in corso, sul campo anche i droni

Elena è scomparsa il 2 marzo dalla periferia di Foggia. Nessuna ipotesi è esclusa: si indaga su un gruppo di uomini che l’avrebbero importunata ma non si esclude l’allontanamento volontario.
A cura di Maria Neve Iervolino
Lunedì 2 marzo, la 21enne Elena è scomparsa a Foggia. Come apprende Fanpage.it da fonti qualificate, a denunciare la scomparsa è stata la coinquilina con la quale la giovane viveva in provincia di Barletta. Sempre secondo il racconto dell'amica, Elena si trovava in un contesto di fragilità sociale: da qualche settimana aveva lasciato la Romania per stabilirsi in Puglia, dove aveva iniziato a lavorare come bracciante agricola. Trovandosi quasi subito in ristrettezze economiche, però, aveva iniziato a prostituirsi. Come ha raccontato l'amica in fase di denuncia.

La 21enne viveva a Canosa, in provincia di Barletta, ma si prostituiva in un quartiere periferico di Foggia. Tra la Statale 16 e lo svincolo per Borgo La Rocca che si stanno concentrando le ricerche, non essendo ancora emersi elementi che possano allargare il campo d'azione. Contestualmente le forze dell'ordine stanno monitorando l'abitazione di Barletta, non potendo escludere un eventuale ritorno volontario.

Nelle ricerche, coordinate dalla Prefettura di Foggia, sono coinvolte polizia, carabinieri e guardia di finanza, oltre a risorse della protezione civile. Allo scopo di rintracciare la giovane sono stati impiegati anche i droni, mentre invece non sono ancora state attivate le unità cinofile.

In questo momento le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare i familiari della ragazza in Romania, ma al momento non sarebbe ancora stato possibile mettersi in contatto con loro. A interessarsi della scomparsa è quindi l'amica e coinquilina con la quale condivideva l'abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata importunata da alcuni uomini poco prima della scomparsa.

Elena è alta circa 1,65 è di corporatura normale, ha occhi e capelli castani.

