Reggio Calabria, anziano scomparso viene trovato vivo dopo una notte di ricerche: era in fondo a un dirupo

Ritrovato in fondo a un dirupo l'anziano scomparso nella giornata di ieri a Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo è affetto da varie patologie e anche in ragione del suo particolare stato di salute era determinante ritrovarlo nel più breve tempo possibile.

Secondo le ricostruzioni, l'anziano si era allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio di ieri, facendo perdere quasi immediatamente le proprie tracce. Durante l'ultimo avvistamento era stato notato mentre si dirigeva verso una zona rurale e isolata. Proprio questo contesto ha reso sin da subito particolarmente complesse le operazioni di ricerca.

Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione dei Carabinieri, i Nuclei Cinofili, e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. Quest'ultimo è un reparto altamente specializzato, addestrato per operare in contesti ostili e territori impervi. Solitamente viene impiegato nelle attività di contrasto alla criminalità, ma in alcuni casi scende in campo anche nelle delicate operazioni di ricerca di persone scomparse.

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Le ricerche si sono concentrate nella notte, quando le squadre di ricerca hanno battuto palmo a palmo l'area dell'avvistamento. Successivamente, per rafforzare ulteriormente il dispositivo, sono intervenuti anche una squadra dei Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile regionale, a supporto delle ricerche nelle aree più difficili da raggiungere e controllare.

La denuncia era arrivata quasi subito, ed era stata presentata alla Stazione dei Carabinieri da un familiare dell'anziano, allarmato per il mancato rientro. Per ritrovarlo, è stata necessaria una notte di lavoro incessante. Alla fine, l'uomo è stato individuato e gli è stato prestato un primo soccorso. Portato via in barella e avvolto dalla coperta termica, le sue condizioni sono attualmente in fase di accertamento.