Va in campagna con la figlia e scompare, dopo due settimane ancora nessuna traccia di Giuseppe Partipilo

Giuseppe Partipilo, 92 anni, è scomparso il 18 marzo a Bernalda, in provincia di Matera. Si era recato in campagna con una delle figlie per accudire gli animali e dell’uomo si sono perse le tracce. Ancora senza esito le ricerche, utilizzati droni e cani molecolari.

Giuseppe Partipilo, 92 anni.

Vanno avanti ormai da due settimane le ricerche, purtroppo ancora senza esito, di Giuseppe Partipilo, l'uomo di 92 anni, residente a Bernalda (in provincia di Matera) con le figlie, scomparso dal 18 marzo scorso.

Quel giorno l'uomo è uscito di casa intorno alle 14 con una delle figlie, Lucia, per recarsi in Contrada Titolo ad accudire i suoi animali. Giunti sul posto, il 92enne si è avviato subito verso il pollaio per dare da mangiare alle galline.

Ma quando è arrivata sul posto anche la figlia, dopo pochi minuti, l'anziano non era più lì. La donna ha immediatamente lanciato l'allarme e subito è scattata la macchina dei soccorsi, intervenuti rapidamente sul posto. Ma in questi giorni non sono ancora emersi dettagli utili al ritrovamento di Giuseppe.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni di velluto, un maglione color cammello e degli stivali di gomma. "Chiunque lo avvisti è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine, grazie per la collaborazione", si legge sulla pagina del Comune di Bernalda.

Anche la famiglia ha lanciato appelli alla popolazione per ottenere indizi che permettano di ricostruire i movimenti di Giuseppe.

Nelle ricerche sono coinvolti Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione civile, Prefettura di Matera, Comune di Bernalda e diversi volontari. Nessuno dei nuclei però è ancora riuscito a trovare tracce del 92enne, nonostante l'utilizzo di droni, elicotteri e cani molecolari.

Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia del ritrovamento del corpo dell'anziano, subito smentita dal Comune: "In riferimento alla notizia che sta circolando in queste ore sui social network riguardante il presunto ritrovamento senza vita del signor Partipilo Giuseppe, si comunica ufficialmente che tale informazione è totalmente infondata".

Le operazioni si sono concentrate nei terreni nelle vicinanze della casa di campagna della famiglia ed è stato scandagliato anche il fondale del vicino fiume Basento. In queste settimane di ricerche sono stati messi in campo tutti gli strumenti a disposizione, ma del 92enne ancora nessuna traccia.