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Siracusa, turista minorenne si allontana per fare il bagno e scompare: in corso da ore le ricerche

Un turista minorenne risulta disperso da questa mattina, venerdì 17 aprile, a Siracusa. Il ragazzino si era allontanato dai familiari, con i quali aveva raggiunto la Sicilia dall’estero, per fare il bagno e non ha più fatto ritorno all’ombrellone. In corso le ricerche con Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Un minore straniero, arrivato a Siracusa come turista, risulta disperso in mare dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 17 aprile. Le ricerche sono in corso nelle acque antistanti la località balnerare di Eloro, nel siracusano. Il ragazzo era in vacanza con la famiglia in Sicilia e si è allontanato verso il mare per fare il bagno. Una volta entrato in acqua, però, ha fatto perdere le proprie tracce e i parenti hanno fatto partire le ricerche. Sul posto sono scattate poco dopo le operazioni di ricerca coordinate dalla Capitaneria di Porto con una motovedetta nell'area interessata. A supporto delle operazioni in mare, opera un elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A terra invece sono impegnati gli agenti della Polizia di Stato.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Quello che è certo è che il ragazzo si era allontanato per fare il bagno. Non visto dai genitori, che erano tranquilli in spiaggia, si è smarrito, anche se non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Dopo diverso tempo senza vederlo ritornare, i familiari hanno lanciato l'allarme per far partire le ricerche. La famiglia del minore, presente sul posto, è seguita dalle autorità ed è in attesa di notizie.

I Vigili del fuoco stanno infatti monitorando l'area grazie a un elicottero che sta scandagliando la zona dall'alto. Per il momento, le ricerche non hanno purtroppo dato i risultati sperati e i familiari restano in attesa di ulteriori notizie. L'identità del giovane turista non è stata resa nota: è una corsa contro il tempo quella per riportarlo dai parenti sano e salvo, anche se il trascorrere delle ore preoccupa soccorritori e genitori del minore.

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Da questa mattina, infatti, non sono arrivate notizie che possano riaccendere le speranze di chi è in attesa di notizie dell'adolescente disperso.

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