Iran, la guerra in diretta: in vigore il cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele-Libano. In Francia riunione con 30 Paesi

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 17 aprile in tempo reale. Da mezzanotte è iniziato il cessate il fuoco di 10 giorni in Libano tra le Forze di difesa israeliane e le milizie del partito militante sciita Hezbollah. Questo serve per favorire i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Ad annunciare la tregua è stato il presidente Donald Trump ed è stata confermata dalle autorità israeliane e libanesi.

Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno a Parigi una riunione degli alleati per valutare l'invio di una forza multinazionale volta a garantire la sicurezza e la libera circolazione delle merci nello Stretto di Hormuz. Questo solo quanto l'attuale conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele sarà terminato. L'incontro sarà tra 30 Paesi.