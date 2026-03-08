Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da 6 giorni: ricerche in corso anche in pozzi e casolari

Proseguono senza sosta da sei giorni le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la bracciante romena di 21 anni svanita nel nulla lunedì 2 marzo lungo la Statale 16, nel foggiano. Vigili del fuoco e volontari battono campagne, ruderi e cisterne.

Da sei giorni le squadre di soccorso scandagliano ogni anfratto del foggiano alla ricerca di Elena Rebeca Burcioiu, la bracciante romena di 21 anni svanita nel nulla lunedì 2 marzo lungo la Statale 16. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura nell'ambito del Piano Provinciale per le persone scomparse, hanno assunto dimensioni imponenti: pozzi abbandonati, vasconi per l'irrigazione, casolari diroccati. Nessuna zona è stata esclusa dalle ricerche.

I vigili del fuoco hanno impiegato squadre specializzate per ispezionare le numerose cisterne e i pozzi che punteggiano le campagne tra Foggia e San Severo. Molti di questi manufatti, risalenti a decenni fa e ormai in disuso, si nascondono tra la vegetazione o all'interno di vecchi caseggiati agricoli abbandonati. Le unità cinofile hanno battuto i terreni circostanti la strada statale, mentre i sommozzatori hanno verificato tutti i bacini idrici accessibili nella zona.

Particolare attenzione è stata rivolta ai numerosi vasconi utilizzati per l'irrigazione dei campi, spesso recintati e nascosti alla vista. Anche i casolari sparsi nel Tavoliere – molti dei quali fatiscenti e privi di sorveglianza – sono stati ispezionati uno ad uno, stanza per stanza.

Il ritrovamento del cellulare di Elena sul ciglio della Statale 16, avvenuto poche ore dopo la denuncia di scomparsa, ha indirizzato le ricerche in un raggio di diversi chilometri dal punto del rinvenimento. Gli investigatori stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza lungo il tragitto, mentre proseguono gli accertamenti sull'uomo dell'Est Europa che avrebbe importunato la giovane nei giorni precedenti.

La Prefettura rilancia l'appello: chiunque abbia notato movimenti sospetti nelle campagne tra Foggia e San Severo, o abbia visto una giovane donna di 165 cm, capelli castani, maglia marrone e pantaloni neri, è pregato di contattare immediatamente il 112. Ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante, potrebbe risultare decisivo.