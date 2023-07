Scomparso da 10 giorni, Giacomo Salinas doveva andare in Costa Smeralda. L’appello dei familiari Giacomo Solinas, 40enne di Gonnesa (Sardegna), si è allontanato da casa l’8 luglio scorso senza fare più ritorno. Sarebbe dovuto partire per andare a lavorare come stagionale in Costa Smeralda, non lo ha mai fatto.

A cura di Biagio Chiariello

Doveva andare a lavorare in Costa Smeralda, ma non ha più dato sue notizie. Sono passati ormai 10 giorni dalla scomparsa di Giacomo Solinas, il 40enne di Gonnesa, in Sardegna, che si è allontanato da casa l'8 luglio scorso senza fare più ritorno.

I genitori lo hanno visto la notte precedente alla scomparsa, è andato via di casa senza salutare: sarebbe dovuto andare a lavorare come stagionale in Costa Smeralda. Da allora il suo cellulare risulta spento e nessuno l'ha più visto da allora.

L’area oggetto di perlustrazione continua ad essere quella alle pendici di Monte San Giovanni, che dalla via Asproni del centro abitato di Gonnesa, va verso l’area mineraria di Seddas Moddizzis e del Villaggio Asproni, dove le squadre hanno perlustrato anche anfratti e ruderi minerari. Il 40enne abita nelle vicinanze.

La polizia locale ha trovato uno dei borsoni dell'uomo con all'interno alcuni indumenti. Anche per questo motivo i vigili del fuoco hanno effettuato verifiche, anche con le squadre Saf (speleo, alpino, fluviale) e i sommozzatori, ma anche con l'aiuto del personale del Soccorso alpino, dei carabinieri, e del Corpo forestale.

L'ultimo aggiornamento è quello su Facebook della sorella Giorgia, il cui post pubblico risale a questa mattina 17 luglio:

Venerdì invece la ragazza aveva pubblicato il seguente post: