Scomparsa Elena Rebeca Burcioiu, il racconto dell’amica: “Un ragazzo giovane l’ha fatta salire in auto”

"Sì, l'ha presa un ragazzo giovane, l'ha fatta salire in auto e se l'è portata. Lei ha detto io vado, ha detto che la pagava 20 euro e se ne è andata". A parlare è un'amica di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa ormai da quasi 10 giorni tra Foggia e San Severo. Lo ha fatto ai microfoni della trasmissione in onda questa sera sui Rai 3 Chi l'ha visto? che si è occupata del caso.

Il cellulare della ragazza, arrivata in Italia circa tre mesi fa dalla Romania, è stato trovato lungo la Statale 16 poche ore dopo la denuncia, ma da allora della 21enne non è stata trovata alcuna traccia. Ritrovato anche il suo giubbotto bianco di pelliccia. Sulla scomparsa, avvenuta il 2 marzo scorso, continuano a indagare Polizia di Stato e Carabinieri. A lanciare l'allarme, come è noto, è stata l'amica con la quale la 21enne viveva.

"Lei era contenta di stare con questa persona – ha continuato l'amica ai microfoni della trasmissione condotta da Federica Sciarelli -. Ha detto solo di voler stare un altro po' con lui. Dopo mezz'ora l'ho chiamata e mi ha risposto e me l'ha ripetuto. Io le ho detto che era tardi e che era passato troppo tempo per stare con qualcuno. Ho richiamato e ho parlato con lui dicendogli di riportarla a casa. Lui mi ha risposto dicendo che l'avrebbe pagata 40 euro per farla trattenere un altro po' e ha spento il telefono". Secondo la giovane, il ragazzo in questione avrebbe tra i 25 e i 30 anni e parlerebbe bene italiano.

Intanto, continuano le ricerche di Elena, che oggi si sono concentrate ancora una volta lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, tra i terreni, nei casolari abbandonati e nei pozzi. La Procura di Foggia ha aperto fin da subito un fascicolo d'inchiesta. Nella denuncia di Scomparsa, l'amica fa riferimento anche ad un'altra circostanza avvenuta qualche giorno prima, ovvero la presenza di un uomo straniero che le avrebbe minacciate pretendendo denaro. Sull'uomo si starebbero concentrando gli accertamenti degli investigatori.