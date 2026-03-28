È stato rubato un camion con 12 tonnellate di cioccolato KitKat: barrette sparite a pochi giorni da Pasqua

Ladri ancora ignoti hanno rubato 12 tonnellate di KitKat

Qualcuno ha provato a rubare la Pasqua e probabilmente ci è anche riuscito. Un gruppo di ladri, ancora ignoti, la settimana scorsa ha rubato un camion con a bordo 413.793 barrette di cioccolato KitKat del peso di circa 12 tonnellate. Un maxi furto che potrebbe mettere a rischio uno dei momenti dell'anno in cui la richiesta di dolciumi è più alta in assoluto.

La settimana scorsa, la spedizione stava viaggiando dallo stabilimento di Perugia verso la Polonia quando è stato intercettato. Ora, le barrette rubate rischiano di finire sui canali di vendita non ufficiali. Per questo l'azienda è intervenuta ricordando che i lotti rubati sono identificabili attraverso il codice a barre presente sulla confezione. "Se c'è una corrispondenza, lo scanner fornirà indicazioni chiare per contattarci", ha spiegato il portavoce di KitKat.

L'azienda però ha anche usato l'amaro incidente per fare un po' di instant marketing e usare lo slogan del prodotto per farsi pubblicità: "Abbiamo sempre incoraggiato le persone a prendersi una pausa con KitKat. Qualcuno sembra aver preso il messaggio troppo alla lettera con oltre 12 tonnellate del nostro cioccolato". Al momento sono in corso le indagini per risalire agli autori del crimine.

Il KitKat è una delle merendine industriali al gusto di cioccolato più amate e iconiche al mondo. È composto da quattro barrette di wafer unite fra loro e ricoperte di cioccolato. Nasce in un'azienda inglese nel 1935 ma dal 1988 è prodotto da Nestlé.