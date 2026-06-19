Ciclista di 11 anni investito e ucciso da un camion a Reggio Emilia. La tragedia davanti ai fratelli in bici

Insieme al bambino di 11 anni che ieri è stato investito e ucciso da un camion dei rifiuti a Reggio Emilia pedalavano, distanziati di pochi metri, anche i suoi due fratelli di 8 e 13 anni.

Non era solo il bambino di 11 anni che nel pomeriggio di ieri è stato investito e ucciso da un camion a Reggio Emilia: insieme a lui, distanziati di pochi metri, pedalavano infatti anche i suoi due fratelli che dunque hanno assistito increduli alla tragedia, che si è consumata subito dopo l’incrocio tra via Zanichelli e viale Magenta.

I fatti sono accaduti intorno alle 14. I tre ragazzini – di 11, 8 e 13 anni – arrivavano dalla pista ciclabile di via Dante Zanichelli. Il primo dei tre ha attraversato la strada sulle strisce pedonali imboccando il ponte in direzione di viale Magenta e della circonvallazione cittadina. Proprio in quel momento è arrivato un camion Iveco di Iren condotto da un 40enne e adibito alla raccolta dei rifiuti.

Il veicolo ha urtato il bambino con la ruota anteriore destra probabilmente senza accorgersi di nulla. Le condizioni del giovanissimo ciclista sono apparse subito gravissime; il personale dell’ambulanza e dell’automedica inviato dalla centrale operativa del 118 e arrivato in pochi minuti ha tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto prima di trasferire il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, dove però tutti gli sforzi dei medici si sono rivelati vani: poco dopo l’undicenne è morto.

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In ospedale è stato trasportato anche l’autista del camion, sconvolto per l’accaduto: l'uomo è stato sottoposto agli esami del sangue di rito, per verificare l’eventualità che non fosse sotto l’effetto di alcol o droghe; intanto sono state raccolte le testimonianze di diverse persone che hanno assistito alla tragedia. Tra questi un uomo che seguiva il camion dei rifiuti e una giovane mamma, che camminava mano nella mano con la figlia: la donna, interpellata dagli agenti della polizia locale, ha accusato un malore per lo shock ed è stato necessario farla accomodare su un’altra ambulanza della Croce Verde finché non si è tranquillizzata.

L'incidente ha suscitato profondo dolore in tutta la città di Reggio Emilia, dove il sindaco Marco Massari ha inviato un messaggio di cordoglio: "Ho appreso della tragedia che ha colpito la nostra comunità poche ore fa: un bambino di soli undici anni ha perso la vita mentre era in bicicletta, investito da un camion per la raccolta dei rifiuti sulle nostre strade. Non ci sono parole che possano alleviare il vuoto lasciato dalla perdita di una vita così giovane. In attesa che vengano chiarite le dinamiche dell'accaduto, a nome dell'intera città, ho espresso pochi minuti fa le più sentite condoglianze alla famiglia, che allargo agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato questo ragazzo. Si tratta di una tragedia che ci deve interrogare tutti, istituzioni e cittadini".